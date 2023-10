Ciclismo, le reazioni dopo la mancata fusione tra Soudal Quick-Step e Jumbo-Visma. Bramati: “Un bene”

Dopo tante notizie, indiscrezioni e voci, arriva il colpo di scena finale. La fusione tra Jumbo-Visma e Soudal Quick-Step si è conclusa con un niente di fatto. Soprattutto dalla parte del Wolfpack, in tanti tirano un sospiro di sollievo: poteva essere infatti la chiusura della squadra o comunque un nettissimo ridimensionamento rispetto all’attuale situazione.

Il direttore sportivo Davide Bramati si è dichiarato molto soddisfatto per questa notizia: “Questa è una buona notizia per tutti. Non solo per noi, ma anche per il ciclismo stesso. Molte persone nel mondo del ciclismo saranno d’accordo. Ero proprio in riunione e all’improvviso ho ricevuto un sacco di telefonate con la notizia”.

“È stato difficile. Come direttore sportivo non sono coinvolto nel processo decisionale sulla fusione. Nelle ultime settimane abbiamo quindi dovuto leggere molto su Internet. Ma ho continuato a fare il mio lavoro e noi abbiamo continuato, come squadra, a perseverare. Lo spirito del Wolfpack non si è mai spezzato. Basta guardare i nostri risultati in questi ultimi giorni… Parlano da soli“.

Molto felice anche lo sponsor Soudal: “Soudal-QuickStep è sempre stato il nostro piano A. Siamo soddisfatti che tutto rimanga uguale. Vogliamo ancora vincere il Tour de France con Remco Evenepoel“.

Foto: Lapresse