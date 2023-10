Caduta per Remco Evenepoel al Giro di Lombardia: le condizioni del belga

Non è iniziata nel migliore dei modi l’edizione n.117 del Giro di Lombardia per Remco Evenepoel. Il campione belga, tra gli osservati speciali del “Mondiale d’autunno”, è rimasto coinvolto in una caduta di gruppo nelle prime fasi della Classica. Un crash che ha visto andare a terra anche Julian Alaphilippe, Jai Hindley e Ilan Van Wilder.

Il capitano della Soudal Quick-Step ci ha messo un po’ a riprendersi dal colpo, sicuramente scosso per quanto accaduto. Tuttavia, dopo anche il confronto di chi era vicino in quel momento, Evenepoel è tornato in gruppo senza problemi, venendo però medicato più volte dall’ammiraglia.

! Remco Evenepoel goes down but gets back on a new bike, bleeding from the elbow and knee #ILombardia pic.twitter.com/Msp8bRnBoP — Eurosport (@eurosport) October 7, 2023

Da capire se questo incidente andrà a incidere più di tanto sulla prestazione dell’asso nativo di Aalst, considerando le difficoltà del percorso che metterà a dura prova i corridori nel loro incedere. Un Lombardia che promette scintille e già con questo episodio qualche emozione c’è stata.

Foto: Vincenzo Izzo / Shutterstock.com