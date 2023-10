Ciclismo, Davide Formolo si accasa al Team Movistar fino al 2026

E’ italiano il quinto acquisto del Team Movistar in vista della stagione 2024, dove approda, dall’UAE Team Emirates, Davide Formolo: lo scalatore azzurro, 31 anni il prossimo 25 ottobre, firma un contratto triennale, fino alla fine del 2026.

Il nativo di Negrar, classe 1992, in carriera vanta una tappa al Giro d’Italia (2015), un Campionato Nazionale (2019), i successi al Delfinato (2020), al Catalunya (2019), un podio alla Liegi (2019) e 14 presenze nei Grandi Giri, con due top ten (2017 e 2018) al Giro ed un 9° posto alla Vuelta (2016).

Le prime parole di Davide Formolo dopo l’annuncio, rilasciate al sito del Team Movistar: “Penso che una squadra come il Movistar Team sia il luogo ideale per un ciclista come me. Credo di poter svolgere un ruolo importante nel supportare i leader nei Grandi Giri e, allo stesso tempo, cercare risultati nelle corse di un giorno o ovunque sia necessario per la squadra. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutti“.

Foto: LaPresse