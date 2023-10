Chi gioca oggi in Conference League? Calendario partite 5 ottobre: programma, tv, streaming Sky, TV8 e DAZN

Messa in archivio la parentesi dedicata alla Champions League, oggi scenderà in campo la Conference League 2023-2024. La terza manifestazione continentale per club vedrà in campo 16 incontri e, nel caso dell’Italia, vedremo la Fiorentina in azione. La compagine allenata da mister Vincenzo Italiano ospiterà gli ungheresi del Ferencvaros alle ore 21.00 allo stadio Franchi, per cercare il primo successo della campagna europea dopo il 2-2 contro il Genk all’esordio.

PROGRAMMA CONFERENCE LEAGUE DI OGGI (giovedì 5 ottobre)

Ore 16.30 Astana-Viktoria Plzen – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 18.45 Besiktas-Lugano – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 18.45 Bodo Glimt-Brugge – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 18.45 Breidablik-Zorya – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 18.45 FC Balkani-Dinamo Zagabria – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 18.45 Gent-Maccabi – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 18.45 Klavsik-Lilla – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 18.45 Ol.Lubiana-Slovan Bratislava – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 21.00 Fiorentina-Ferencvaros – diretta su TV8 e Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 3 (253)

Ore 21.00 Aderdeen-HJK Helsinki – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 21.00 AZ-Legia – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 21.00 Aston Villa-Zrinjski – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 21.00 Cukaricki-Genk – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 21.00 Nordsjaelland-Ludogorets – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 21.00 PAOK-Francoforte – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

Ore 21.00 Trnava-Fenerbahce – non prevista la diretta tv, DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251)

