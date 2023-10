Chi è l’arbitro di Fiorentina-Cukaricki? Fischietto cipriota per la Viola

Snodo cruciale quello che la Fiorentina di Vincenzo Italiano troverà davanti a sé questa sera a partire dalle ore 21.00 sul proprio cammino nella Conference League 2023-2024. La Viola sarà di scena al Franchi per la terza sfida del girone F della competizione contro i serbi del Cukaricki, match da non fallire per risalire la classifica del raggruppamento.

La Fiorentina, nell’ultimo turno di campionato, è incappata in una sconfitta sorprendente in casa nel derby toscano con l’Empoli per 2-0, risultato che ha interrotto una striscia positiva che durava da sette partite tra campionato e coppe. I gigliati non possono permettersi ulteriori passi falsi in virtù della situazione di classifica nel girone, dove la Fiorentina occupa la terza posizione provvisoria con 2 punti all’attivo, alle spalle di Genk e Ferencvaros, ricordando che solamente le prime due classificate passeranno il turno.

L’avversario odierno della squadra di Italiano, il Cukaricki, non si era mai spinto fino a questo punto di una competizione europea. I serbi hanno mostrato i loro limiti nei primi impegni in coppa, viste le due sconfitte nei primi impegni nel girone con Genk e Ferencvaros, non lasciando una buona impressione. Perciò, un successo dei Viola è indispensabile per rialzare la china nel gruppo, sfruttando al contempo lo scontro diretto tra la formazione belga e quella magiara.

La sfida tra Fiorentina e Cukaricki, il cui via è programmato per le 21.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà diretta dal cipriota Chrysovalantis Theouli: il fischietto classe 1989, alla prima esperienza con i Viola, ha già arbitrato un match in questa Conference League, la sfida tra Eintracht Francoforte e Aberdeen, vinta dalle Aquile del Meno per 2-1.

Foto: Lapresse