Chi è l’arbitro di Borussia Dortmund-Milan? Fischietto di primissimo valore per i rossoneri

Fari puntati sul Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera stasera sarà di scena al Signal Iduna Park per la seconda sfida del girone F della UEFA Champions League 2023-2024 con il Borussia Dortmund per un match dall’importanza capitale in vista del prosieguo del cammino europeo. Il Diavolo, dopo il pareggio contro il Newcastle per 0-0 a San Siro, vorrà ottenere i tre punti su un campo difficilissimo per via dell’atmosfera che il “muro giallo” creerà dagli spalti per supportare i propri beniamini.

Dopo il successo contro la Lazio per 2-0, la squadra di Stefano Pioli è rimasta al comando della classifica di Serie A in compagnia dei cugini dell’Inter a quota 18 punti. I rossoneri, a parte la debacle proprio contro i nerazzurri nel derby al rientro della prima sosta per le Nazionali, hanno sempre offerto prestazioni di livello in tutte le sfide giocate, specie nell’ultima uscita con i biancocelesti. Il Diavolo potrà contare su un ragazzo che l’ambiente di Dortmund lo conosce, cioè Christian Pulisic, scovato negli Stati Uniti proprio dal Borussia, squadra che ha avviato la carriera ad altissimi livelli dell’americano.

L’inizio del cammino europeo del Borussia Dortmund non è stato eccezionale, anzi: i tedeschi sono stati sconfitti nettamente per 2-0 dal PSG al Parco dei Principi, al termine di un match dove i gialloneri non hanno toccato palla, alla luce del dominio dei campioni di Francia. Per questo la sfida di oggi sarà ancor più delicata per la squadra di Edin Terzic: una sconfitta quest’oggi potrebbe già condannare il Dortmund nella corsa alla qualificazione agli ottavi.

Vista l’importanza della sfida, il designatore UEFA Roberto Rosetti ha deciso di affidare il match al direttore di gara più in voga dell’ultimo periodo, il polacco Szymon Marciniak: l’arbitro della finale della Coppa del Mondo in Qatar e dell’ultimo atto della scorsa Champions League ha arbitrato in tre occasioni i rossoneri nelle ultime due stagioni: il bilancio è pressoché neutro, visto che con il polacco i rossoneri hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta nei tre precedenti in questa competizione.

Foto: Lapresse