Che regalò farà Luciano Spalletti agli azzurri? Ci sarà da leggere. Il motivo della scelta

Mentre l’Italia si prepara per i due incontri valevoli per le Qualificazioni ai Campionati Europei di Germania 2024 contro Malta (sabato 14 ottobre alle ore 20.45 allo stadio San Nicola di Bari) e Inghilterra (martedì 17 ottobre ore 20.45 allo stadio di Wembley) il neo-commissario tecnico Luciano Spalletti pensa anche alle festività natalizie.

Il tecnico di Certaldo ha, infatti, già in mente cosa far trovare sotto l’albero agli Azzurri in occasione del prossimo Natale. Si tratta di “Niente teste di c…o” il best seller a firma di James Kerr, che rappresenta uno slogan ma anche una filosofia degli All Blacks. Come ha spiegato l’ex allenatore del Napoli: “Qui si fanno le cose seriamente, dobbiamo essere disposti al sacrificio per portare a casa la pagnotta, il risultato, che è quello che fa la differenza”.

Nello specifico, come spiega il libro, sarebbe fondamentale pulire gli spogliatoi, rinunciare all’ego personale e dimostrare dedizione totale alla causa. In questo modo si può creare, consolidare e cementare davvero un gruppo. Il libro in questione è stato pubblicato nel 2019 e presenta il sottotitolo di: “Lezioni di vita e di leadership dagli All Blacks”.

L’autore, James Kerr, è un consulente e mental coach che vanta collaborazioni davvero eccellenti nella propria esperienza lavorativa. Dalle forze speciali degli Stati Uniti, passando per diverse scuderie di Formula Uno, passando per allenatori di Premier League, fino ad equipaggi dell’America’s Cup.

Il messaggio lanciato dal libro è, come detto, tutto attorno agli All Blacks. Di pari passo al successo nel 75% delle partite internazionali, i neozelandesi confermano come le squadre vincenti debbano condividere alcuni principi, come puntare sempre all’eccellenza, l’impegno totale per la causa comune, integrità e umiltà, senza dimenticare come vada messo da parte l’ego individuale per una causa più grande.

Nello specifico i capisaldi sarebbero 15. Pulire gli spogliatoi, aggredire gli spazi, giocare con uno scopo, passarsi la palla, creare un ambiente di apprendimento, niente “teste di c****”, abbracciare le aspettative, allenarsi per vincere, mantenere una testa blu, conoscere te stesso, quindi sapere che i campioni vanno oltre, inventare il tuo linguaggio, ritualizzare per attualizzare, essere un buon antenato, lasciare scritta la tua eredità.

