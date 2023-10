Che partite di Champions League si vedono su Sky questa settimana (3-4 ottobre)? Calendario partite, programma, orario, tv, streaming

La Champions League tornerà protagonista in questa settimana. Tra il 3 ed il 4 ottobre si svolgerà il secondo turno della massima competizione europea; vediamo insieme quali saranno le partite che verranno mandate in onda da Sky Sport, che detiene i diritti della coppa continentale.

Il 3 ottobre spicca soprattutto Napoli-Real Madrid; al Diego Armando Maradona gli azzurri, che hanno ripreso a marciare dopo delle settimane difficili, ospiteranno le merengues di Carlo Ancelotti. Anche Inter-Benfica, disponibile in chiaro su Canale 5, può essere vista su Sky Sport Calcio. Le altre due partite scelte dalla piattaforma satellitare sono Union Berlino-Braga e Red Bull Salisburgo-Real Sociedad.

Il mercoledì vede invece solo la Lazio disponibile tra le squadre italiane, poiché Borussia-Dortmund-Milan è in esclusiva su Amazon Prime Video. La squadra di Sarri affronterà il Celtic Glasgow, trasmissione su Sky Sport Uno. In serata Sky Sport Calcio trasmetterà Newcastle-PSG, mentre Atletico Madrid-Feyenoord e Royal-Antwerp-Shakthar Donetsk sono le altre partite che verranno trasmesse su Sky Sport.

Vediamo insieme dunque il piano televisivo delle partite di Champions League del 3 e 4 ottobre. Ricordiamo che sul canale 251 di Sky sarà disponibile, sia il martedì che il mercoledì, Diretta Goal Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024, IL CALENDARIO DEL 3-4 OTTOBRE

3 ottobre

18.45 Union Berlino-Braga – diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

18.45 Red Bull Salisburgo-Real Sociedad – diretta tv su Sky Sport Arena, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Copenaghen-Bayern Monaco – streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Manchester United-Galatasaray – streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Lens-Arsenal – streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 PSV-Siviglia – streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Napoli-Real Madrid – diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Inter-Benfica – diretta tv su Sky Sport Calcio, streaming su NOW, Infinity, Infinity+ e SkyGo

4 ottobre

18.45 Atletico Madrid-Feyenoord – diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

18.45 Royal Antwerp-Shakthar Donetsk – diretta tv su Sky Sport Calcio, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Celtic Glasgow-Lazio – diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Newcastle-PSG – diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Stella Rossa-Young Boys – streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Lipsia-Manchester City – diretta tv su Sky Sport Arena, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

21.00 Porto-Barcellona – streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

Foto: LaPresse