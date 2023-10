Che partita di Europa League si vede oggi su TV8 in chiaro? Programma, orario, tv, streaming (26 ottobre)

Non è ancora conclusa la pagina dedicata alle Coppe Europee. Dopo la due-giorni dedicata alla Champions League, questa sera saranno in scena Europa League e Conference League. Nella seconda competizione continentale per club vedremo Roma-Slavia Praga che sarà trasmessa in chiaro su TV8.

La formazione allenata dallo Special One, mister José Mourinho, questa sera giovedì 26 ottobre, sarà impegnata contro lo Slavia Praga allo stadio Olimpico. I giallorossi dovranno quindi superare i cechi per proseguire nel percorso netto intrapreso nelle prime due uscite stagionali contro Sheriff Tiraspol e contro il Servette. Anche lo Slavia Praga però, ha ottenuto due successi: battuti proprio il Servette (0-2) e lo Sheriff (6-0). In palio, questa sera, la leadership del girone G.

Roma-Slavia Praga, match valido per la 3a giornata della UEFA Europa League 2023/2024 sarà trasmesso in diretta tv su TV8 (125 di Sky e 8 gt), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport 1 (canale 201). La diretta streaming invece, avverrà su NOW, Sky GO e DAZN.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE OGGI

Giovedì 26 ottobre

Ore 21.00 – Roma-Slavia Praga

PROGRAMMA ROMA-SLAVIA PRAGA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: NOW, Sky Go e DAZN

Foto: LaPresse