Che partita di Champions League si vede su Canale 5 in chiaro questa settimana (24 ottobre)? Programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League nel corso di questa settimana tornerà nuovamente in azione. La massima competizione europea per club è pronta a regalare emozioni e a far sì che scendano in campo i tanti campioni presenti nei vari club. E tra le partite da seguire, non si può non citare quella che vedrà coinvolto il Napoli di Rudi Garcia.

I partenopei, a partire dalle ore 21.00 di martedì 24 ottobre, saranno infatti ospiti dell’Union Berlino. Gli azzurri, in questo avvio di manifestazione, hanno ottenuto un importante vittoria contro il Braga per 1-2 in Portogallo, e sono andati vicini a un’impresa al Maradona, salvo poi essere sconfitti dal Real Madrid di Carlo Ancelotti per 2-3.

L’Union Berlino invece, viene da un momento estremamente negativo tra Bundesliga e Champions League: i tedeschi hanno, sin qui, inanellato una serie di otto sconfitte e vorranno rialzare la testa. Contro i campioni d’Italia in carica, però, non sarà semplice.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Union Berlino-Napoli, match valido per la 3a giornata della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. La diretta streaming, invece, avverrà su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

Ore 21.00 – Union Berlin-Napoli – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Diretta live testuale su OA Sport

