Che partita di Champions League si vede su Amazon Prime in esclusiva questa settimana (4 ottobre)? Programma, orario, tv, streaming

La Champions League torna protagonista in questa settimana. Si torna con il secondo turno della fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie, all’ultima edizione a trentadue squadre poiché dal prossimo anno si vedranno quattro compagini in più. Come sempre, Amazon Prime Video ha a disposizione una partita il mercoledì sera, e quella prescelta è quella tra Borussia Dortmund e Milan.

I rossoneri hanno messo alle spalle il brutto ko nel derby e sono al secondo posto in classifica in Serie A con 18 punti sui 21 disponibili. Il girone europeo è di quelli proibitivi, ma dopo il pareggio contro il Newcastle le chance della squadra di Stefano Pioli sono aumentate esponenzialmente, in Germania ci sarà bisogno di un risultato positivo.

Ma anche i gialloneri sono praticamente costretti alla vittoria. All’inseguimento del primo posto in Bundesliga, la squadra di Edin Terzic ha debuttato male in Champions League con il ko per 2-0 contro il Paris Saint-Germain. I tre punti sono obbligatori per Marco Reus e compagni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO BORUSSIA DORTMUND-MILAN (4 OTTOBRE)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 – Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Amazon Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA BORUSSIA DORTMUND-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse