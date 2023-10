Che cos’è il flag football, il nuovo sport olimpico da Los Angeles 2028. Italia competitiva

Ci attende una grande novità in occasione dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Nelle Olimpiadi californiane, infatti, entrerà nel programma anche il flag football, assieme ad altri 4 sport che sono cricket, baseball, squash e lacrosse. Un esordio assoluto per questo sport che, per sondare il terreno, era diventato dimostrativo ai World Games 2022 di Birmingham, Alabama. Per le statistiche, la medaglia d’oro in quella occasione era andata ai padroni di casa degli Stati Uniti, mentre il Messico aveva vinto tra le donne.

Le origini del gioco

Il flag football è nato come passatempo per i soldati americani durante la Seconda Guerra Mondiale, che hanno poi portato il gioco in patria. La leggenda narra che Fort Meade, nel Maryland, abbia ospitato le prime partite di questo sport che in origine si chiamava “Touch and Tail football”. “Flag football” è stato poi adottato dopo la guerra.

Ma, esattamente, in cosa consiste il flag football?

Variante del football americano o gridiron, ha lo scopo di avanzare sul campo attraverso una serie di giocate offensive fino a raggiungere la zona di meta. A differenza del football che noi tutti conosciamo, è uno sport senza contatto, con “placcaggi” effettuati rimuovendo una delle tre “bandiere” di tessuto attaccate alla vita del portatore di palla, una su ciascun fianco e una dietro.

Come si gioca?

Si inizia dalle 5 yards di una squadra, con il centro che passa la palla al quarterback, che a sua volta deve trovare un ricevitore o la passa ad un running back. Il gioco termina quando una bandierina viene rimossa, il portatore di palla esce dal campo oppure un passaggio in avanti colpisce il terreno. Ogni squadra ha a disposizione 4 tentativi per raggiungere la linea di metà campo. In caso riesca, ha altri 4 down per raggiungere la end-zone e mettere a segno un touchdown. Altrimenti la palla passa agli avversari che partono dalla loro linea delle 5 yards. I turnover si verificano anche in caso di intercetti e di fumble, quando il portatore di palla perde il pallone e un difensore lo raccoglie. Non sono consentiti running play quando la squadra in attacco si trova a cinque yard o meno dalla zona di meta. Dopo un touchdown, che vale 6 punti, le squadre possono scegliere di tentare un punto extra dalla linea delle cinque yard o due punti extra dalla linea delle 10 yard.

Come si sviluppa un campo da flag fooball?

Un campo misura 70 x 30 yard (64 m x 27,4 m) con 10 yard (9,1 m) assegnate a ciascuna delle due end-zone.

Quanto dura un match?

Una partita si divide in due tempi da 20 minuti, con il cronometro che scorre continuamente in ciascuna frazione di gioco fino al “2 minute warning”. Dopo gli avvisi dei due minuti, il tempo si ferma ogni volta che c’è un’interruzione, cioè quando il portatore di palla esce dal campo, un passaggio in avanti va a terra o c’è un turnover o quando si conquistano punti. Se il punteggio è in parità dopo 40 minuti, iniziano i tempi supplementari con “sudden death”, con la vittoria della prima squadra che segna.

Quanti giocatori scendono in campo?

Ogni squadra scende in campo con 5 giocatori, selezionati da una rosa di 12 elementi. I giocatori tendono a specializzarsi nell’attacco o nella difesa.

Il commento del Presidente della FIDAF, Leoluca Orlando.

“Un momento storico per il Flag Football nel mondo e un momento di particolare entusiasmo da parte della Fidaf, che ha dato nelle sedi internazionali forte sostegno alla partecipazione alle Olimpiadi del 2028 e negli ultimi anni ha organizzato in Italia campionati internazionali di questa disciplina, aggiudicandosi titoli europei e prestigiosi successi, come l’argento conquistato lo scorso anno ai World Games di Birmingham con la Nazionale maschile. Un particolare apprezzamento al CONI e al Presidente Giovanni Malagò per la attenzione e per l’impegno presso le competenti sedi del CIO. Il Football italiano e la Fidaf vivranno questi anni, che ci separano dai Giochi Olimpici di Los Angeles, intensificando sempre più le attività sportive ed agonistiche e curando una adeguata preparazione”.

Foto: BluIz60 / Shutterstock.com