Canoa slalom, Stefanie Horn non brilla in Coppa del Mondo, decimo posto alle Finali. Jessica Fox vince gara e trofeo

Si chiude con un decimo posto il 2023 di Stefanie Horn nel kayak, specialità della Coppa del Mondo di canoa slalom. Nell’appuntamento finale di Vaires-Sur-Marne, l’azzurra non riesce ad incidere, arrivando lontana da Jessica Fox, che si porta a casa il quinto alloro consecutivo nel K1.

L’azzurra era entrata per il rotto della cuffia tra le migliori dodici di giornata, sopravanzando per soli tre decimi la svizzera Alena Marx. Nella finale conferma le sue difficoltà con il percorso chiudendo in 114.63 con sei penalità; non un buon viatico per le finali di kayak cross di domenica, dove dovrà difendere il primo posto in graduatoria da Kimberley Woods nonostante i 21 punti di vantaggio.

L’attenzione si sposta sulla lotta per la vittoria, con Jessica Fox che scende per penultima sapendo di dover fare meglio di Elena Lilik, seconda provvisoria, per conquistare la coppa. La campionessa oceanica fa ancora meglio, stampando il miglior tempo in 100.78 nonostante due penalità, inarrivabile per Luuka Jones. Per lei terza vittoria in stagione, avanti all’austriaca Corinna Kuhnle e alla Lilik.

