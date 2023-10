Canoa slalom, Raffaello Ivaldi vince anche a Vaires-Sur-Marne ed è terzo in Coppa del Mondo nella canadese! Bozic passa Benus ed è campione

Raffaello Ivaldi ci ha preso gusto! Seconda vittoria consecutiva per l’azzurro, che si aggiudica l’ultima prova di Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom alle Finali di Vaires-Sur-Marne, in Francia, dimostrando di essere entrato in un’altra dimensione. E andando pure vicino al colpaccio di far sua la coppa di specialità C1.

Il canoista del veneziano ha percorso le acque francesi senza paura e timori reverenziali, risultando tra i pochi a chiudere senza errori la sua prova: un 95.50 d’élite per lui, che si candida come uno dei possibili protagonisti del 2024. Sia per la Coppa del Mondo che per le Olimpiadi: su queste stesse acque si terranno le gare a cinque cerchi, quindi l’azzurro si ripasserà mentalmente ogni possibile rapida da oggi fino a quel giorno.

Grazie ai punti doppi, Ivaldi sale fino a 257 punti in classifica di Coppa del Mondo, che gli vale il terzo posto finale. Intanto per la vittoria della coppa di specialità è una sfida a chi fa meno peggio: Matej Benus non performa ed è ottavo, così come Benjamin Savsek mentre Luka Bozic, al termine di una prova accorta, chiude al quarto posto, utile per il sorpasso in classifica di sole due lunghezze su Benus, 270 a 268.

Foto: Pier Colombo