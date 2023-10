Canoa slalom, nelle Finali di Coppa del Mondo Stefanie Horn, Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon approdano in semifinale

A Vaires sur Marne, in Francia, si alza il sipario sulle Finali di Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom, valide anche come Test Event olimpico, dato che si svolgono sul canale che il prossimo anno ospiterà le gare dei Giochi di Parigi 2024: il format è proprio quello olimpico, con tutti i partecipanti che svolgono entrambe le run delle batterie e la classifica che viene definita col migliore dei due tempi fatti segnare da ciascun atleta.

Sia per il kayak femminile che per la canadese maschile erano 24 i posti in palio per la semifinale, e tre azzurri su cinque centrano il passaggio al penultimo atto di domani, ovvero Stefanie Horn nel K1 e Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon nel C1, mentre vengono eliminati Chiara Sabattini tra le donne e Roberto Colazingari tra gli uomini.

Nel kayak femminile Stefanie Horn (Marina Militare) fa segnare il sesto crono complessivo, grazie al tempo di 102.08 fatto segnare nella prima run (scartato il 104.13 della seconda), centrando la qualificazione, mancata invece da Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre), alla quale non basta il tempo di 110.86 della prima discesa (contro il 112.10 della seconda), che vale il 31° posto assoluto.

Nella canadese maschile, invece, avanzano due azzurri: ce la fanno sia Raffaello Ivaldi (Marina Militare), 18° col 99.24 della prima discesa (contro il 100.19 della seconda), sia il bronzo iridato Paolo Ceccon (Carabinieri), che centra il 24° ed ultimo posto utile per le semifinali grazie al 100.50 della seconda run (scartato il 114.92 della prima), staccando il pass per il penultimo atto per appena 0.03. Viene eliminato, infine, Roberto Colazingari (Carabinieri), che si piazza 32° con il 104.79 della prima run (contro il 106.64 della seconda).

Foto: Pier Colombo