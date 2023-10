Calendario Sturm Graz-Atalanta, Europa League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

L’Atalanta vuole continuare a fare strada in Europa League. La squadra di Gian Piero Gasperini sta viaggiando a vele spiegate nella seconda competizione continentale, guidando il gruppo D a punteggio pieno dopo i due successi con Sporting Lisbona e Rakow; ora ci sarà il terzo match d’andata contro gli austriaci dello Sturm Graz.

Gli austriaci sono al momento in vetta alla Bundesliga austriaca, con 27 punti in undici partite frutto di otto vittorie e tre pareggi. La squadra guidata da Christian Ilzer ha battuto nell’ultimo turno l’Hartberg per 2-1, rimontando il gol di Christoph Lang con le marcature di Jatta e Prass nel primo tempo, tenendo i rivali del Red Bull Salisburgo distanti quattro lunghezze.

Il match tra Sturm Graz e Atalanta, che si disputerà alle ore 18.45 del prossimo 26 ottobre, sarà visibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 252, per cui in streaming su NOW e SkyGo. In streaming si potrà seguire anche su DAZN, che detiene i diritti della seconda competizione europea.

Foto: LaPresse