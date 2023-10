Calendario Serie A basket: orari partite 21-22 ottobre, dove vederle in tv, programma, streaming DAZN, Eurosport e DMAX

Ancora un weekend di Serie A, che torna in campo per la quarta giornata. Ci si muove attraverso tutta l’Italia cestistica, e ci sono parecchie sfide pronte a calamitare l’interesse di un pubblico che comincia a vedere il delinearsi di una classifica che lascia intendere più alcuni rapporti di forza che altri.

Il big match è fuor di dubbio quello tra Tortona e Milano, che pure sono entrambe a quota 4 punti in classifica, dunque non nel gruppo delle leader. Al sabato anticipano Cremona e Reggio Emilia, mentre la domenica è aperta da un Varese-Trento tutto da giocare per varie ragioni sui due fronti. Treviso prova a schiodarsi da quota zero nel testacoda contro Venezia, e curiosamente di match di questo genere ce n’è un secondo, Pistoia-Brescia. Ci va vicino Napoli-Brindisi, con l’Happy Casa che arriva anche dal doloroso debutto in FIBA Europe Cup. Pesaro-Scafati promette scintille soprattutto offensive, mentre tra Virtus Bologna e Dinamo Sassari tendono a sfuggire parecchie regole.

Di seguito il programma completo delle partite della quarta giornata di Serie A 2023-2024. L’incontro in chiaro su DMAX è Bertram Derthona Tortona-EA7 Emporio Armani Milano; su Eurosport 2 andranno Cremona-Reggio Emilia e Varese-Trento. Le tre partite in questione sono disponibili in streaming su Discovery+ ed eurosport.it. Inoltre, sempre in streaming, è possibile assistere a tutte le partite su DAZN.

CALENDARIO SERIE A BASKET 2023-2024: QUARTA GIORNATA

Sabato 21 ottobre

Ore 20:30 Vanoli Cremona-Unahotels Reggio Emilia – Diretta tv su Eurosport 2

Domenica 15 ottobre

Ore 16:30 Openjobmetis Varese-Dolomiti Energia Trentino – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 17:00 Nutribullet Treviso-Umana Reyer Venezia

Ore 17:30 GeVi Napoli-Happy Casa Brindisi

Ore 18:15 Bertram Derthona Tortona-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su DMAX in chiaro

Ore 18:30 Carpegna Prosciutto Pesaro-Givova Scafati

Ore 19:30 Estra Pistoia-Germani Brescia

Ore 20:00 Virtus Segafredo Bologna-Banco di Sardegna Sassari

PROGRAMMA SERIE A BASKET 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING



Diretta tv: DMAX (in chiaro, Tortona-Milano), Eurosport 2 (Cremona-Reggio Emilia, Varese-Trento)

Diretta streaming: Discovery+ ed eurosport.it (Tortona-Milano, Cremona-Reggio Emilia, Varese-Trento), DAZN (tutte le partite)

Credit: Ciamillo