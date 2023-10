Calendario Serie A basket: orari partite 14-15 ottobre, dove vederle in tv e streaming DAZN, Eurosport e DMAX

Terza giornata divisa esattamente a metà in serie A. La particolare situazione degli anticipi al sabato, che si sono progressivamente accumulati, ha fatto sì che il calendario di questo fine settimana sia diventato piuttosto particolare. Ma vediamo nel dettaglio.

Il sabato, infatti, vedrà al via una sfida particolare, perché Milano è incredibilmente dietro rispetto a Reggio Emilia in classifica, con l’Unahotels a punteggio pieno. Sassari cercherà di cogliere segnali positivi contro Treviso, mentre Brindisi ospita Pesaro e Venezia, invece, testa le ambizioni di Cremona. Alla domenica c’è un inatteso Brescia-Napoli quale scontro d’alta classifica, che infatti si prende la platea del chiaro. Trento ospita la Virtus Bologna in un derby cromatico tra due delle quattro squadre che guardano anche all’Europa. Scafati riceve Pistoia al PalaMangano, mentre la sera è di Varese, che riceve una Tortona ancora in cerca della quadra giusta.

Di seguito il programma completo delle partite della terza giornata di Serie A 2023-2024. L’incontro in chiaro su DMAX è Germani Brescia-GeVi Napoli; su Eurosport 2 andranno Venezia-Cremona e Scafati-Pistoia. Le tre partite in questione sono disponibili in streaming su Discovery+ ed eurosport.it. Inoltre, sempre in streaming, è possibile assistere a tutte le partite su DAZN.

CALENDARIO SERIE A BASKET 2023-2024: TERZA GIORNATA

Sabato 14 ottobre

Ore 19:00 EA7 Emporio Armani Milano-Unahotels Reggio Emilia

Ore 19:30 Banco di Sardegna Sassari-Nutribullet Treviso

Ore 20:15 Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro

Ore 20:30 Umana Reyer Venezia-Vanoli Cremona – Diretta tv su Eurosport 2

Domenica 15 ottobre

Ore 17:00 Germani Brescia-GeVi Napoli – Diretta tv su DMAX in chiaro

Ore 18:30 Dolomiti Energia Trentino-Virtus Segafredo Bologna

Ore 19:30 Givova Scafati-Estra Pistoia – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 20:30 Openjobmetis Varese-Bertram Tortona

PROGRAMMA SERIE A BASKET 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING



Diretta tv: DMAX (in chiaro, Brescia-Napoli), Eurosport 2 (Venezia-Cremona, Scafati-Pistoia)

Diretta streaming: Discovery+ ed eurosport.it (Brescia-Napoli, Venezia-Cremona, Scafati-Pistoia), DAZN (tutte le partite)

