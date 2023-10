Calendario giornata A1 volley femminile: orari partite 14-15 ottobre, dove vederle in tv e streaming

Andrà in scena tra sabato 14 e domenica 15 ottobre la seconda giornata della regular season Campionato Italiano di A1 di volley femminile 2023/24. Il turno di apertura ha visto i pronostici della vigilia sostanzialmente rispettati, con le squadre più quotate in grado di imporsi al debutto. Andiamo dunque a presentare il programma del secondo turno.

Ad aprire le danze ci penseranno Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e Prosecco Doc Imoco Conegliano che scenderanno in campo sabato alle 18.30. Stesso giorno ma fischio d’inizio alle ore 20.30 per Itas Trentino-Allianz Vero Volley Milano.

Quattro i match in programma domenica alle ore 17.00: Igor Gorgonzola Novara-Trasportipesanti Casalmaggiore, Volley Bergamo 1991-Megabox Ond. Savio Vallefoglia, Uyba Volley Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci e Roma Volley Club-Reale Mutua Fenera Chieri ’76. In chiusura di calendario, domenica alle 19.30, scenderanno in campo Il Bisonte Firenze e Wash4green Pinerolo.

Di seguito il programma dettagliato, con orari di inizio e palinsesto tv e streaming della seconda giornata della Serie A1 di volley femminile 2023/24. Per Cuneo-Conegliano sarà prevista la diretta TV su RaiSport HD e lo streaming su Rai Play, mentre per Firenze-Pinerolo sarà prevista diretta TV su SkySport Arena e streaming su SkyGo e Now TV. Per tutti i match sarà inoltre prevista la diretta streaming su Volleyball World TV.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Sabato 14 ottobre

18.30 Honda Olivero S.Bernardo Cuneo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (Diretta tv su Rai Sport HD, diretta streaming su Rai Play e Volleyball world tv)

20.30 Itas Trentino-Allianz Vero Volley Milano (Diretta streaming su Volleyball World tv)

Domenica 15 ottobre

17.00 Igor Gorgonzola Novara-Trasportipesanti Casalmaggiore (Diretta streaming su Volleyball World tv)

17.00 Volley Bergamo 1991-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (Diretta streaming su Volleyball World tv)

17.00 Uyba Volley Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci (Diretta streaming su Volleyball World tv)

17.00 Roma Volley Club-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (Diretta streaming su Volleyball World tv)

19.30 Il Bisonte Firenze-Wash4green Pinerolo (Diretta tv su SkySport Arena, diretta streaming su SkyGo, Now TV e Volleyball world tv)

SECONDA GIORNATA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD (solo Cuneo-Conegliano), SkySport Arena (solo Firenze-Pinerolo)

Diretta streaming: Rai Play (solo Cuneo-Conegliano), SkyGo e Now TV (solo Firenze-Pinerolo), Volleyball World TV (tutti i match)

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo