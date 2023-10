Calendario Qualificazioni Europei calcio oggi in tv (15 ottobre): che partite si giocano, programma, orari, streamin

Saranno quattro i match in programma nella giornata odierna per quanto riguarda le Qualificazioni verso i Campionati Europei di calcio di Germania 2024. Oggi, domenica 15 ottobre, sarà in campo la Spagna, che ospiterà la Norvegia di Haaland in un match di capitale importanza per delineare la leadership del proprio girone. Tra le altre squadre, non mancheranno i match di Svizzera e Repubblica Ceca. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma completo, gli orari e dove seguire in tv gli eventi.

ELENCO COMPLETO QUALIFICAZIONI EURO2024 DI OGGI (domenica 15 ottobre)

Ore 15.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Georgia-Cipro – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 18.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Svizzera-Bielorussia – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 18.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Rep. Ceca-Isole Far Oer – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Spagna-Norvegia – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Diretta GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Foto: LaPresse