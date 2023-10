Calendario Qualificazioni Europei calcio 2024 oggi in tv (16 ottobre): che partite si giocano, programma, orari, streaming

Proseguono ed entrano davvero nelle fasi più calde le Qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di calcio di Germania 2024. Nella giornata odierna vedremo in campo ben sette incontri. Tutti importanti e che ci diranno molto sulle squadre che potrebbero centrare il pass per la fase finale che si disputerà questa estate.

Tra i match più interessanti, senza ombra di dubbio, Belgio-Svezia, Bosnia-Portogallo e Grecia-Olanda, con gli ellenici che cercano il colpaccio contro gli oranje in un raggruppamento tutt’altro che scontato e definito. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo, gli orari e come seguire in tv tutte le partite odierne.

ELENCO COMPLETO QUALIFICAZIONI EURO 2024 DI OGGI (lunedì 16 ottobre)

Ore 18.00 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 – Azerbaijan-Austria – non prevista la diretta tv

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 – Belgio-Svezia – diretta su Sky Sport 1 (201) e Cielo (156 di Sky)

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 – Diretta GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 – Bosnia-Portogallo – non prevista la diretta tv, sarà su Diretta GOL

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 – Gibilterra-Irlanda – non prevista la diretta tv, sarà su Diretta GOL

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 – Grecia-Olanda – non prevista la diretta tv, sarà su Diretta GOL

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 – Islanda-Liechtenstein – non prevista la diretta tv, sarà su Diretta GOL

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 – Lussemburgo-Slovacchia – non prevista la diretta tv, sarà su Diretta GOL

Foto: LaPresse