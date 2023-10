Calendario PSG-Milan, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League sta ufficialmente per tornare. La massima competizione europea per club è pronta a regalare nuovamente emozioni nel corso di questa settimana e già da domani, martedì 24 ottobre, si scenderà in campo con le prime partite. E proprio spulciando tra i vari match in programma, non si può non notare il prossimo incontro del Milan nell’ex Coppa dei Campioni.

I rossoneri guidati da Stefano Pioli calcheranno infatti il terreno di gioco del Parco dei Principi: ci sarà il PSG da affrontare. Nella gara valida per il terzo turno dunque, i Diavoli, saranno impegnati contro la squadra di un grande ex di turno: stiamo parlando di Donnarumma. L’incontro si disputerà a partire dalle ore 21.00 di mercoledì 25 ottobre.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Vedremo chi riuscirà a spuntarla. I parigini di Luis Enrique hanno racimolato 3 punti in due giornate, figli di una vittoria contro il Borussia Dortmund e una pesante sconfitta contro il Newcastle per 4-1 nell’ultimo turno. Il Milan invece, ha pareggiato contro Newcastle e Dortmund.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di PSG-Milan, match valido per la 3a giornata della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO PSG-MILAN (25 OTTOBRE)

Mercoledì 25 ottobre

Ore 21.00 – PSG-Milan – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA PSG-MILAN 25 OTTOBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PSG-Milan:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse