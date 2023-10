Calendario prossime partite Napoli in Champions League: programma, date, orari, tv, streaming di tutte le partite

Il Napoli vuole sognare in grande in Champions League. Dopo alcune settimane difficili, gli azzurri hanno ripreso a volare in campionato e vogliono farlo anche nella grande Europa. Il cammino è iniziato al meglio grazie al successo con il Braga, ma ci sono altre cinque partite da disputare per strappare uno dei primi due posti nel gruppo C.

Domani sera ci sarà la sfida illustre con il Real Madrid, vincitore all’ultimo secondo contro la Union Berlino nella prima giornata. Il Diego Armando Maradona si vestirà a festa per ospitare le merengues, mai battute nei quattro precedenti nella storia. Terza e quarta giornata vedrà invece gli azzurri affrontare i debuttanti tedeschi, nuova squadra di Leonardo Bonucci, prima nella capitale tedesca il 24 ottobre e poi in Campania il prossimo 8 novembre.

A chiudere invece la fase a gironi per gli azzurri, ci sarà prima il match con il Real Madrid il prossimo 29 novembre; la partita è candidata per poter essere trasmessa su Amazon Prime Video, poiché la piattaforma non ha ancora dichiarato quale sarà la partita scelta. Chiusura invece in casa con il Braga il 12 dicembre.

Vediamo dunque insieme il calendario completo del Napoli in Champions League da qui fino alla fine della fase a gironi.

NAPOLI, IL CALENDARIO IN CHAMPIONS LEAGUE

3 ottobre

21.00 Napoli-Real Madrid – diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, streaming su NOW, Infinity+ e SkyGo

24 ottobre

21.00 Union Berlino-Napoli – diretta tv su Canale 5 e Sky Sport, streaming su NOW, Infinity, Infinity+, SkyGo

8 novembre

18.45 Napoli-Union Berlino – diretta tv su Sky Sport, streaming su NOW, SkyGo, Infinity+

29 novembre

21.00 Real Madrid-Napoli – diretta tv su Sky Sport, streaming su NOW, SkyGo, Infinity+. Possibile lo spostamento in esclusiva su Amazon Prime Video

12 dicembre

21.00 Napoli-Braga – diretta tv su Sky Sport, streaming su NOW, SkyGo, Infinity+

Foto: LaPresse