Calendario prossime partite Milan in Champions League: programma, date, orari, tv, streaming

La stagione delle coppe europee entra sempre più nel vivo. Anche per il Milan i match iniziano a farsi importanti ed i punti si faranno decisivi in vista della qualificazione verso gli ottavi di finale. Per il momento i rossoneri si rimboccano le maniche in vista del terzo impegno nella Champions League 2023-2024.

La formazione allenata da mister Stefan Pioli, infatti, dopo lo 0-0 del turno precedente in trasferta contro il Borussia Dortmund che ha fatto il paio con quello casalingo dell’esordio contro il Newcastle, ora avrà davanti a sé il doppio confronto con il Paris Saint Germain allenato da mister Luis Enrique.

Il primo match contro la compagine parigina sarà al Parco dei Principi nella serata di mercoledì 25 ottobre, ovvero tra due giorni. Nel quarto turno sarà subito rivincita, questa volta allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, nella serata di martedì 7 novembre.

Si arriverà poi alla fase decisiva. Martedì 28 novembre la compagine allenata da mister Stefano Pioli ospiterà il Borussia Dortmund a San Siro, quindi chiuderà il proprio girone con la trasferta di Newcastle del 13 dicembre che, visto l’equilibrio del girone, potrebbe davvero decidere ogni posizione della classifica e decidere chi avanzerà al turno successivo.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE MILAN 2023-2024

Mercoledì 25 ottobre

Ore 21.00 PSG-Milan – Diretta streaming su Amazon Prime Video

Martedì 7 novembre

Ore 21.00 Milan-PSG – Diretta tv su Canale 5 e su Sky, Diretta streaming su NOW, SkyGo e Mediaset Infinity

Martedì 28 novembre

Ore 21.00 Milan-Borussia Dortmund – Diretta tv su Canale 5 e su Sky, Diretta streaming su NOW, Sky Go e Mediaset Infinity

Mercoledì 13 dicembre

Ore 21.00 Newcastle-Milan – Diretta tv e streaming da definire

Foto: Lapresse