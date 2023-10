Calendario prossime partite Inter in Champions League: programma, date, orari, tv, streaming

La UEFA Champions League 2023-2024 è pronto a ritornare nuovamente in scena e regalare tantissime emozioni ai diversi appassionati e tifosi dei club presenti all’interno della manifestazione. La massima competizione europea per club, dopo una lunghissima pausa, manderà nuovamente in campo i campioni presenti all’interno delle squadre che prendono parte al torneo.

E tra le diverse squadre, non si può non citare l’Inter di Simone Inzaghi. Nella giornata di domani, martedì 24 ottobre, i nerazzurri scenderanno in campo all’interno di San Siro a partire dalle ore 18:45 per affrontare il Salisburgo nel terzo turno della Champions. La gara si preannuncia emozionante e i nerazzurri tenteranno di sgambettare la formazione austriaca: dopo il pareggio contro al Real Sociedad e la vittoria contro il Benfica, Lautaro Martinez e compagni vorranno ripetersi e cavalcare l’onda.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Ma quali saranno gli altri impegni dell’Inter sempre in Champions League? Mercoledì 8 novembre il club milanese volerà a Salisburgo; dopo un’ulteriore pausa, il 29 novembre, l’Inter sarà poi ospite del Benfica. A chiudere la fase a gironi ci sarà il match di martedì 12 dicembre quando, Inzaghi e i suoi uomini ospiteranno la Real Sociedad in casa. Ma ecco di seguito il calendario completo dei prossimi impegni dell’Inter in Champions League.

CALENDARIO INTER CHAMPIONS LEAGUE

Martedì 24 ottobre

Ore 18.45 – Inter-Salisburgo – Diretta tv Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Mercoledì 8 novembre

Ore 21.00 – Salisburgo-Inter – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

Mercoledì 29 novembre

Ore 21.00 – Benfica-Inter – Diretta tv Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Martedì 12 dicembre

Ore 21.00 – Inter-Real Sociedad – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA INTER CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Inter-Salisburgo:

Diretta tv: Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Salisburgo-Inter:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

Benfica-Inter:

Diretta tv: Sky (canale da definire)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Inter-Real Sociedad:

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky (canale da definire)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse