Arnaldi-Ramos-Vinolas oggi in tv, ATP Vienna 2023: orario, programma, streaming

Scatta ufficialmente l’ATP 500 di Vienna, uno degli appuntamenti più importanti della fase conclusiva della stagione. Il torneo sul cemento indoor della capitale austriaca metterà sul piatto punto importanti per la corsa alle ATP Finals di Torino e, nella giornata odierna, andranno in scena i primi incontri.

Tra le partite in programma oggi, lunedì 23 ottobre, vedremo in azione il nostro Matteo Arnaldi. Il tennista sanremese, infatti, sarà di scena contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, secondo incontro sul #Glaubandich Court. Il campo vedrà alle ore 14.00 un match del torneo di doppio, quindi sarà la volta del match di Arnaldi.

Si annuncia uno scontro quanto mai equilibrato tra i due, con lo spagnolo che arriva dalle qualificazioni. Chi uscirà vincente da questo match se la vedrà poi contro il vincente della sfida tra Andrey Rublev e l’australiano Alexei Popyrin, in una parte di tabellone che vede diversi giocatori di alto livello.

La partita tra Matteo Arnaldi e Albert Ramos-Vinolas si potrà seguire su Sky Sport 1 (201) e su SuperTennis (212). In streaming si potrà vedere su NOW, SkyGO e SuperTenniX e Tennis Tv per gli abbonati.

PROGRAMMA ATP VIENNA 2023 OGGI

Lunedì 23 ottobre

2° match dalle ore 14.00 Matteo Arnaldi (Italia)-Albert Ramos-Vinolas (Spagna)

In precedenza alle 14.00 andrà in scena un match di doppio tra Middelkoop/Mies-Cerundolo/Matos

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e SuperTennis (212)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e SuperTenniX e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse