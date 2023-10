Calendario Mondiali ginnastica artistica 2023 oggi: orari 7 ottobre, programma, tv, streaming

Oggi sabato 7 ottobre (ore 19.30) va in scena l’ottava giornata di gare ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) si disputeranno le prime Finali di Specialità: in pedana i migliori otto atleti sui singoli attrezzi, pronti a fronteggiarsi per la conquista delle medaglie nei singoli atti conclusivi. Si entra nella fase conclusiva della rassegna iridata con volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini.

Simone Biles partirà con tutti i favori del pronostico al volteggio, dove inseguirà il terzo titolo iridato di questa kermesse dopo quelli conquistati con la squadra e nel concorso generale individuale. Sugli staggi si preannuncia grande battaglia la cinese Qiyuan Qiu, la statunitense Shilese Jones e l’algerina Kaylia Nemour. Al corpo libero il favorito d’obbligo è l’israeliano Artem Dolgopyat, al cavallo parte davanti a tutti il britannico Max Whitlock, mentre agli anelli i cinesi Yang Liu e Hao You incrociano il greco Eleftherios Petrounias.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi sabato 7 ottobre ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 17.00, in diretta streaming su Rai Play fino alle ore 17.00 e a seguire su Rai Play 2, in diretta live testuale su OA Sport per l’intera giornata.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Sabato 7 ottobre

14.00 Finali di Specialità: corpo libero maschile

14.37 Finali di Specialità: volteggio femminile

15.49 Finali di Specialità: cavallo con maniglie

16.26 Finali di Specialità: parallele asimmetriche

17.10 Finali di Specialità: anelli

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 17.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play fino alle ore 17.00 e a seguire su Rai Play 2, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse