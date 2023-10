Pattinaggio artistico: Conti-Macii vincono senza patemi il Tayside Trophy. Ora il Grand Prix

Prosegue il periodo florido di Sara Conti-Niccolò Macii. La coppia azzurra ha chiuso da imbattuta la pre-season di pattinaggio artistico, trionfando per dispersione al Tayside Trophy 2023, competizione internazionale andata in scena questa settimana in quel di Dundee, in Scozia.

Due prove d’alto profilo per gli atleti seguiti da Barbara Luoni che, in questo contesto, hanno leggermente pagato dazio tra corto e lungo negli elementi di salto lanciato. Nel segmento breve è infatti arrivata una caduta nel triplo rittberger, mentre nel free la difficoltà incriminata è stata il triplo salchow, ruotato in modo leggermente falloso.

A causa delle due sbavature gli azzurri non sono riusciti ad ottenere nuovamente uno score totale oltre i 200 punti, fermandosi comunque a quota 197.01. Una distanza siderale rispetto ai padroni di casa Anastasia Vaipan Law e Luke Digby, secondi con 158.29 davanti ai finlandesi Milania Vaanene-Filippo Clerici, terzi con 145.84.

I presupposti per compiere una stagione da protagonisti ci sono dunque tutti. Il prossimo impegno dei Campioni Europei in carica sarà non a caso l’ISU Grand Prix, rassegna itinerante in cui, con la pesante defezione dei Campioni Mondiali Riku Miura-Ryuichi Kihara, Sara e Niccolò potrebbero scrivere fin da subito pagine importanti di storia. L’esordio è previsto per il Grand Prix De France, pianificato dal 3 al 5 novembre in quel di Angers.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Colombo Pier