Calendario Europa League: programma prossima giornata (5 ottobre), che partite si giocano, orari, tv, streaming

Il giovedì è la giornata delle coppe europee ‘secondarie’. Secondo turno di Europa League, con sedici partite tutte da vivere; vediamo il programma completo della seconda competizione continentale, che vivrà la sua seconda giornata il prossimo 5 ottobre.

Tra le squadre italiane impegnate, alle 18.45 l’Atalanta sarà ospite dello Sporting Lisbona. Le due squadre sono in vetta al girone D dopo i rispettivi successi su Rakow e Sturm Graz nella prima giornata. Alle 21.00 invece la Roma, prima nel gruppo G, ospiterà il Servette per provare a rilanciarsi dopo la pessima partenza in campionato.

Tutte le partite dell’edizione 2023-24 della UEFA Europa League saranno tramesse da DAZN, Sky, Now e Sky Go. Ricordiamo che sia Sky Sport (sul canale 251) che DAZN ci saranno i canali Diretta Goal dove poter vedere le azioni salienti di tutte le partite. Ecco di seguito il calendario del 2° turno.

EUROPA LEAGUE 2023-2024, IL CALENDARIO DEL 5 OTTOBRE

5 ottobre

18.45 TSC – Olympiakos – diretta su DAZN

18.45 Friburgo-West Ham – diretta su DAZN

18.45 AEK Atene-Ajax – diretta su DAZN

18.45 Marsiglia-Brighton – diretta tv su Sky Sport Calcio, streaming su NOW, SkyGo, DAZN

18.45 Aris Salonicco-Rangers Glasgow – diretta su DAZN

18.45 Betis Siviglia-Sparta Praga – diretta su DAZN

18.45 Rakow-Sturm Graz – diretta su DAZN

18.45 Sporting Lisbona-Atalanta – diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su NOW, SkyGo, DAZN

21.00 Liverpool-Union Saint-Gilloise – diretta su DAZN

21.00 Tolosa-Lask Linz – diretta su DAZN

21.00 Maccabi Haifa-Panathinaikos – diretta su DAZN

21.00 Villarreal-Rennes – diretta su DAZN

21.00 Roma-Servette – diretta su Sky Sport Uno, streaming su NOW, SkyGo, DAZN

21.00 Slavia Praga-Sheriff Tiraspol – diretta su DAZN

21.00 Hacken-Qarabag – nessuna diretta tv

21.00 Molde-Bayer Leverkusen – nessuna diretta tv

