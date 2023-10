Calcio, l’Ucraina mette in difficoltà l’Italia nella corsa a Euro 2024. Bene la Danimarca, ok Slovenia e Serbia

Anche quest’oggi, martedì 17 ottobre, sono andate in scena le qualificazioni agli Europei del 2024. In questi giorni si sono giocate tante interessanti partite e, tra il pomeriggio e la sera odierna, non sono mancati i gol e i campioni sui vari terreni di gioco. Su tutte non si può non parlare dell’Italia che, da Wembley, è uscita sconfitta: 3-1 a favore degli inglesi che in rimonta e dopo il gol di Scamacca, non hanno lasciato scampo agli uomini di Luciano Spalletti (LEGGI QUI). Ma ecco di seguito il racconto degli altri match.

CALCIO, QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: LE PARTITE ODIERNE

Partiamo dal racconto della prima sfida del pomeriggio di oggi: quella tra la Finlandia e il Kazakistan. A trionfare sono stati proprio gli uomini di Magomed Adiev, che sono riusciti a imporsi per 1-2 a Helsinki. Decisive in tal senso le due reti di uno scatenato Zaynutdinov che ha risposto al gol di Taylor. Nello stesso gruppo delle due Nazionali appena citate, quello H, la Slovenia ha vinto per 0-1 contro l’Irlanda del Nord: Cerin, al 5′ minuto del primo tempo, ha messo in ghiaccio la partita.

Infine, la Danimarca, ha superato di misura San Marino: 1-2 il risultato finale a Serravalle all’interno del San Marino Stadium. In gol l’ex Atalanta Hojlund e Poulsen; per i sanmarinesi rete di Golinucci. Sempre alle 20.45, la Serbia, non ha lasciato scampo al Montenegro: 3-1 netto. La doppietta di Mitrovic e il gol di Tadic hanno piegato Jovetic (autore dell’unico gol montenegrino) e compagni. Pareggio spumeggiante invece, tra Lituania e Ungheria: pirotecnico 2-2. Nel girone dell’Italia, infine, l’Ucraina ha inguaiato e non poco gli azzurri: vittoria per 1-3 sulla Nazionale maltese e secondo posto (con una partita in più però), momentaneamente c conquistato.

