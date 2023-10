Calcio, l’Australia ritira la candidatura per i Mondiali 2034: si va verso l’Arabia Saudita?

L’Australia ha rinunciato alla candidatura per organizzare i Mondiali di calcio del 2034. “Abbiamo considerato la possibilità di candidarci per ospitare la Coppa del Mondo di Fifa e, dopo aver considerato tutti i fattori, abbiamo deciso di non farlo per la competizione organizzata nel 2034“, scrive la Federcalcio Australia in un comunicato stampa.

Fino a 10 giorni fa la candidatura dell’Australia poteva contare sul supporto anche dell’Indonesia, che ha deciso invece di sposare il progetto dell’Arabia Saudita che si mette quindi in una posizione privilegiata per ospitare il Mondiale tra 11 anni, dopo quello organizzato lo scorso inverno in Qatar.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature era stato fissato a oggi, 31 ottobre dalla FIFA. Dopo la designazione all’inizio di ottobre di Spagna, Marocco e Portogallo come ospitanti dell’edizione 2030 della Coppa del mondo, la FIFA aveva lanciato un invito a presentare candidature per quella del 2034, limitandolo solo a confederazioni asiatiche e oceaniche per il principio di rotazione della location.

Foto: Lapresse