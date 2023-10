Calcio in tv oggi (mercoledì 4 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Mercoledì 4 ottobre dedicato, soprattutto, alla Champions League quello che vivremo oggi. In campo Milan e Lazio per quanto riguarda l’Italia, mentre non mancherà ancora il calcio sudamericano. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo del calcio in tv di oggi.

PROGRAMMA COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (mercoledì 4 ottobre)

Ore 01.55 COPA SUDAMERICANA – Fortaleza-Cotinthians – diretta su MolaTV

Ore 18.45 CHAMPIONS LEAGUE – Atletico Madrid-Feyenoord – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.45 CHAMPIONS LEAGUE – Anversa-Shakthar – diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 4 (254)

Ore 19.00 LIGA FEMMINILE – Real Sociedad – Levante – diretta su DAZN

Ore 20.00 LIGA FEMMINILE – Real Madrid-Betis – diretta su DAZN

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Borussia Dortmund-Milan – diretta su Amazon Prime Video

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Celtic Glasgow-Lazio – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Newcastle-PSG – diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 3 (253) e Sky Sport 4K (213)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Lipsia-Man City – diretta su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 4 (254)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Porto-Barcellona – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE – Stella Rossa-Young Boys – Sky Calcio 6 (256)

Ore 21.00 CHAMPIONSHIP INGLESE – Rotherham-Bristol – diretta su DAZN

Ore 23.25 COPA SUDAMERICANA- Defensa y Justicia-Liga De Quito – diretta su MolaTV

Foto: LaPresse