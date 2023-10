Calcio in tv oggi (martedì 10 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Giornata interlocutoria per quanto riguarda il calcio italiano e internazionale. Con le sfide valevoli per le qualificazioni a Euro 2024 che incombono e, più in generale, i match che andranno in scena tra le Nazionali di tutto il mondo nella sosta del fine settimana che verrà, quest’oggi né i principali campionati europei, né evidentemente le coppe continentali, saranno protagoniste nella giornata odierna.

Tuttavia qualche match, sebbene non siano di primo cartello, si disputerà. Si parte nella mattinata italiana con l’incontro tra Velez Sarsfield e Atletico Tucuman valevole per la Copa de La Liga Profesional argentina. Più tardi, alle 12.00, Cina e Vietnam apriranno le danze con un’amichevole per quanto riguarda il programma delle sfide tra le Nazionali di questi giorni, infine alle 18.30 si tornerà a casa nostra per l’ultimo incontro valevole per la settima giornata della Serie C tra Brindisi e Juve Stabia che verrà trasmesso in tv su Sky Sport e in streaming su Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO CALCIO IN TV OGGI (10 OTTOBRE)

Martedì 10 ottobre

Ore 01.30 Velez Sarsfield-Atletico Tucuman (Copa de La Liga Profesional) – Non previste dirette tv o streaming.

Ore 12.00 Cina-Vietnam (Amichevole) – Non previste dirette tv o streaming.

Ore 18.30 Brindisi-Juve Stabia – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), Diretta streaming su Now Tv e Sky Go.

Foto: Shutterstock