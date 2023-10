Calcio in tv oggi (lunedì 23 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Sebbene domani il calcio europeo sarà al centro dell’attenzione con le prime sfide della terza giornata dei gironi di Champions League, anche quest’oggi i campionati nazionali e internazionali non si fermano. Anche se non saranno moltissimi, alcuni incontri che caratterizzeranno la giornata odierna susciteranno parecchio interesse, nonostante non abbiano come protagonisti i top club del continente.

Spazio alle ultime due partite rimaste da disputarsi per quanto riguarda la nona giornata di Serie A: l’Udinese sfida in casa il Lecce per cercare la prima vittoria del campionato, mentre alle 20.45 la Fiorentina vuole mantenere una posizione tra le prime quattro con un successo nel derby toscano contro l’Empoli, una sfida che sarà molto sentita nella provincia di Firenze.

In Italia non si gioca solamente nella massima serie. Ci saranno anche la Serie B, con il Palermo che vuole riavvicinarsi alla vetta della classifica con i tre punti contro lo Spezia, e la Serie C. Nel resto d’Europa, si giocherà anche in Inghilterra e Spagna: il Tottenham sfida il Fulham in uno dei tanti derby londinesi in Premier, mentre il Valencia ospita il Cadice ne La Liga.

CALENDARIO CALCIO IN TV OGGI (23 OTTOBRE)

01.00 North Carolina Courage-Gotham FC (NWSL) – Diretta streaming su DAZN

15.00 Atalanta-Bologna (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

17.00 Sampdoria-Torino (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

18.30 Udinese-Lecce (Serie A) – Diretta streaming su DAZN

20.30 Palermo-Spezia (Serie B) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

20.30 Sestri Levante-Carrarese (Serie C) – Diretta tv su Rai Sport+Hd e Sky Sport 253, Diretta streaming su Rai Play, Now Tv e Sky Go

20.45 Fiorentina-Empoli (Serie A) – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

20.45 Arezzo-SPAL (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

21.00 Tottenham-Fulham (Premier League) – Diretta tv su Sky Sport Arena, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

21.00 Valencia-Cadice (Liga) – Diretta streaming su DAZN

Foto: Lapresse