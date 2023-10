Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 23 ottobre: programma, orari, tv, streaming DAZN e Sky

Siamo pronti per il lunedì della nona giornata della Serie A 2023-2024. Dopo i primi match disputati nelle giornate di sabato e ieri, il turno si va a concludere con gli ultimi due appuntamenti che racchiudono in sé parecchi spunti di interesse.

Qual è il programma odierna? Alle ore 18.30 sarà in campo Udinese-Lecce, quindi alle ore 20.45 titoli di coda con Fiorentina-Empoli. Nel primo caso, alla Dacia Arena del capoluogo friulano, si affronteranno due squadre che hanno dato il via alla loro annata in maniera completamente differente. I bianconeri sono in piena zona retrocessione, mentre i salentini si trovano in una comoda metà classifica.

In serata, allo stadio Franchi di Firenze, andrà in scena il derby toscano tra Fiorentina e Empoli. La formazione viola, allenata da mister Vincenzo Italiano, vuole confermarsi in zona Champions League dopo il successo in casa del Napoli, mentre gli azzurri sono alla caccia di punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

I match del lunedì della 9a giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport vedremo Fiorentina-Empoli su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO NONA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Lunedì 23 ottobre

Ore 18.30 Udinese-Lecce – diretta su DAZN

Ore 20.45 Fiorentina-Empoli – diretta su DAZN e Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA NONA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Fiorentina-Empoli su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Fiorentina-Empoli

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse