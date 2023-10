Calcio in tv oggi (giovedì 26 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Il calcio in tv non si ferma nemmeno quest’oggi, giovedì 26 ottobre. Tante le manifestazioni sportive in cui saranno impegnate nel corso della data odierna le varie formazioni sparse per l’Europa. A partire dalla seconda competizione continentale per club, passando anche per la Conference League; la Champions League invece ha già giocato.

Tra le formazioni della Penisola, non si possono non notare la Roma di José Mourinho che in Europa League proverà a superare lo Slavia Praga, piuttosto che l’Atalanta battagliera con lo Sturm Graz. In Conference, infine, la Fiorentina si scontrerà con il Cukaricki. Ma ecco di seguito l’elenco con le gare odierne.

ELENCO CALCIO IN TV OGGI

Ore 18.30 – Ancona-Arezzo – Serie C Girone B 10° turno – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Carrarese-Pineto – Serie C Girone B 10° turno – Diretta tv su Sky Sport 259. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Pontedera-Vis Pesaro – Serie C Girone B 10° turno – Diretta tv su Sky Sport 258. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Rimini-Lucchese – Serie C Girone B 10° turno – Diretta tv su Sky Sport 257. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – SPAL-Sestri Levante – Serie C Girone B 10° turno – Diretta tv su Sky Sport 255. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Messina-Brindisi – Serie C Girone C 10° turno – Diretta tv su Sky Sport 256. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 18.45 – TSC-Friburgo – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Olympiacos-West Ham – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 254. Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Marsiglia-AEK Atene – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 253. Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Aris-Betis – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Sparta Praga-Rangers – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Rakow-Sporting – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Sturm Graz-Atalanta – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Molde-Hacken – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Klaksvik-Olimpija – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.45 – Lille-Slovan – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.45 – Gent-Breidablik – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.45 – Ballkani-Astana – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.45 – Lugano-Brugge – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 18.45 – AZ-Aston Villa – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN

Ore 18.45 – Fenerbahce-Ludogorets – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 20.45 – Recanatese-Perugia – Serie C Girone B 10° turno – Diretta tv su Sky Sport 259. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Entella-Cesena – Serie C Girone B 10° turno – Diretta tv su Sky Sport 256, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Foggia-Benevento – Serie C Girone C 10° turno – Diretta tv su Sky Sport 257. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 20.45 – Potenza-Sorrento – Serie C Girone C 10° turno – Diretta tv su Sky Sport 258. Diretta streaming su NOW, Sky Go

Ore 21.00 – Brighton-Ajax – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 255. Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Liverpool-Tolosa – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 254. Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Union Saint Gilloise-LASK – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Panathinaikos-Rennes – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Roma-Slavia Praga – Europa League 3° turno – Diretta tv su TV8 (in chiaro), Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Sheriff-Servette – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Bayer Leverkusen-Qarabag – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 21.00 – Bodo Glimt-Besiktas – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 21.00 – Zrinjski-Legia Varsavia – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 21.00 – Fiorentina-Cukaricki – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 253. Diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN

Ore 21.00 – Genk-Ferencvaros – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 21.00 – Aberdeen-PAOK – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 21.00 – Frankfurt-HJK – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 21.00 – Spartak Trnava-Nordsjaelland – Conference League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, NOW

Ore 23.30 – San Lorenzo-Platense – Copa de la Liga 10° turno – Diretta streaming su MOLA

Foto: LaPresse