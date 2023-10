Calcio in tv oggi (domenica 8 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Una domenica bella piena di calcio, quella dell’8 ottobre. I campionati europei saranno tutti in campo prima di una pausa di una settimana a causa delle qualificazioni agli Europei 2024 che si svolgeranno in Germania.

Spazio dunque alla Serie A, con l’ottava giornata. Monza-Salernitana apre il quadro alle 12.40, alle 15.00 Frosinone-Verona e Lazio-Atalanta. Saranno invece Napoli e Fiorentina a chiudere la tornata alle 20.45. Nel Bel Paese previste anche partite di serie B e serie C.

Poi tanto calcio europeo: in Inghilterra il pomeriggio sarà monopolizzato dallo scontro fra nobili tra Arsenal e Manchester City, mentre in Germania il Bayern Monaco ospita il Friburgo e il Bayer Leverkusen capolista affronta il Colonia. Spagna con il Barcellona secondo pronto ad incrociare il Granada, mentre il Paris Saint-Germain giocherà in casa del Rennes alle 20.45

CALCIO IN TV OGGI 8 OTTOBRE

12.30 Monza-Salernitana – Serie A – diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, streaming su NOW, SkyGo, DAZN

13.00 Marsiglia-Le Havre – Ligue 1 – diretta tv su Sky Sport 256, streaming su NOW e SkyGo

14.00 Villarreal-Las Palmas – Liga Spagnola – streaming su DAZN

14.00 Torres-Lucchese – Serie C – diretta tv su Sky Sport 253, streaming su NOW e SkyGo

14.00 Entella-Olbia – Serie C – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo

14.00 Monterosi-Casertana – Serie C – diretta tv su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

14.00 Sorrento-Messina – Serie C – diretta tv su Sky Sport 252, streaming su NOW e SkyGo

15.00 Frosinone-Verona – Serie A – diretta tv su Zona DAZN 2, streaming su DAZN

15.00 Lazio-Atalanta – Serie A – diretta tv su Zona DAZN, streaming su DAZN

15.00 Brighton-Liverpool – Premier League – diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 4K, streaming su NOW e SkyGo

15.00 West Ham-Newcastle – Premier League – nessuna diretta tv

15.00 Wolverhampton-Aston Villa – Premier League – nessuna diretta tv

15.00 Montpellier-Clermont – Ligue 1 – nessuna diretta tv

15.00 Lione-Lorient – Ligue 1 – nessuna diretta tv

15.00 Brest-Tolosa – Ligue 1 – nessuna diretta tv

15.30 Bayer Leverkusen-Colonia – Bundesliga – diretta tv su Sky Sport 256, streaming su NOW e SkyGo

16.15 Atletico Madrid-Real Sociedad – Liga Spagnola – streaming su DAZN

16.15 Como-Cremonese – Serie B – diretta tv su Sky Sport 251, streaming su NOW, SkyGO e DAZN

16.15 Spezia-Como – Serie B – diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

16.15 Catania-Latina – Serie C – diretta tv su Sky Sport 253, streaming su NOW e SkyGo

16.15 Crotone-Picerno – Serie C – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo

17.05 Lens-Lille – Ligue 1 – nessuna diretta tv

17.30 Arsenal-Manchester City – diretta tv su Sky Sport Max, streaming su NOW e SkyGo

17.30 Bayern Monaco-Friburgo – Bundesliga – diretta tv su Sky Sport 257, streaming su NOW e SkyGo

18.00 Cagliari-Roma – Serie A – diretta tv su Zona DAZN, streaming su DAZN

18.30 Celta Vigo-Getafe – Liga Spagnola – streaming su DAZN

18.30 Alaves-Betis Siviglia – Liga Spagnola – streaming su DAZN

18.30 Pineto-Pontedera – Serie C – diretta tv su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

18.30 Spal-Pescara – Serie C – diretta tv su Sky Sport 252, streaming su NOW e SkyGo

18.30 Giugliano-Taranto – Serie C – diretta tv su Sky Sport 251, streaming su NOW e SkyGo

18.30 Turris-Francavilla – Serie C – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo

19.30 Eintracht Francoforte-Heidenheim – Bundesliga – nessuna diretta tv

20.45 Napoli-Fiorentina – Serie A – diretta tv su Zona DAZN, streaming su DAZN

20.45 Rennes-Paris Saint-Germain – Ligue 1 – diretta tv su Sky Sport Max, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Fiorenzuola-Pergolettese – Serie C – diretta tv su Sky Sport 256, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Ancona-Vis Pesaro – Serie C – diretta tv su Sky Sport 255, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Rimini-Recanatese – Serie C – diretta tv su Sky Sport 254, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Sestri Levante-Juventus NextGen – Serie C – diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Cerignola-Benevento – Serie C – diretta tv su Sky Sport 252, streaming su NOW e SkyGo

20.45 Monopoli-Foggia – Serie C – diretta tv su Sky Sport 253, streaming su NOW e SkyGo

21.00 Granada-Barcellona – Liga Spagnola – streaming su DAZN

