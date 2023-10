Calcio in tv oggi (domenica 15 ottobre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Non solo le Qualificazioni verso i Campionati Europei di calcio di Germania 2024 nella giornata odierna. Oggi, infatti, domenica 15 ottobre vivremo sì quattro incontri per quanto riguarda le nazionali ma, anche, tanta Serie C e calcio femminile (italiano e internazionale) nel palinsesto odierno. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma completo, gli orari e dove seguire in tv gli eventi.

ELENCO COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (domenica 15 ottobre)

Ore 12.30 SERIE A FEMMINILE – Pomigliano-Fiorentina – diretta su DAZN

Ore 14.00 BUNDESLIGA FEMMINILE – Lipsia-Wolfsburg – diretta su DAZN

Ore 14.00 SERIE C – Giana Erminio-Pro Vercelli – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 14.00 SERIE C – ACR Messina-Giugliano – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 14.00 SERIE C – Virtus Entella-Gubbio – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 14.00 SERIE C – Juve Stabia-Catania – diretta su Sky Calcio 6 (256)

Ore 15.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Georgia-Cipro – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 15.00 SUPER LEAGUE FEMMINILE – Arsenal-Aston Villa – diretta su DAZN

Ore 16.00 SERIE A FEMMINILE – Roma-Inter – diretta su DAZN

Ore 16.00 SERIE C – Taranto-Crotone – diretta su Sky Calcio 1 (251)

Ore 16.00 SERIE C – LR Vicenza-Renate – diretta su Sky Calcio 3 (253)

Ore 16.00 SERIE C – Latina-Monopoli – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 16.00 SERIE C – Recanatese-Arezzo – diretta su Sky Calcio 6 (256)

Ore 17.30 SUPER LEAGUE FEMMINILE – Liverpool-Everton – diretta su DAZN

Ore 18.00 SERIE A FEMMINILE – Juventus-Sassuolo – diretta su DAZN

Ore 18.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Svizzera-Bielorussia – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 18.00 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Rep.Ceca-Isole Far Oer – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 18.30 LIGA FEMMINILE – Atletico Madrid-Barcellona – diretta su DAZN

Ore 18.30 SERIE C – SPAL-Fermana – diretta su Sky Calcio 1 (251)

Ore 18.30 SERIE C – Cesena-Sestri Levante – diretta su Sky Calcio 2 (252)

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Spagna-Norvegia – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 20.45 QUALIFICAZIONI EURO 2024 – Diretta GOL – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Foto: LaPresse