Calcio, il calendario delle ultime partite di Italia e Ucraina, Qualificazioni Europei 2024. La data dello scontro diretto

Un buon successo per l’Italia ieri al San Nicola di Bari contro Malta. Un 4-0 convincente per la banda di Luciano Spalletti, che dirada così le nubi apparse in settimana dovute al caos scommesse e permette di fare un passo avanti nel girone C di qualificazione agli Europei di Germania 2024, salendo a 10 punti a pari merito con l’Ucraina, ora la rivale più accreditata per un posto fra le prime due nel raggruppamento.

La squadra di Rebrov ha sconfitto nello scontro diretto la Macedonia del Nord per 2-0 con i gol di Sudakov al 30′ e di Karavajev in pieno recupero, raggiungendo anch’essa i 10 punti nel gruppo C ed estromettendo proprio i macedoni dalla lotta alla qualificazione. Ferma a 7 punti, la selezione di Milevski ha soltanto una partita a disposizione, proprio contro l’Italia.

Andiamo dunque ad analizzare il calendario di Italia ed Ucraina in questo rush finale. Entrambe torneranno in campo martedì 17 ottobre; azzurri impegnati a Wembley contro l’Inghilterra nella sfida più difficile di questo girone, mentre gli ucraini hanno a disposizione il ‘jolly’ Malta, con cui aggiungere altri tre punti nel proprio carnet.

Poi si tornerà in campo a novembre, con una situazione favorevole agli azzurri che hanno ancora una partita in meno rispetto agli avversari diretti. Il 17 novembre sarà il turno del match con la Macedonia del Nord all’Olimpico di Roma, assolutamente da vincere indipendentemente dal risultato con l’Inghilterra per arrivare al 20 novembre, ultima giornata delle qualificazioni, allo ‘spareggio’ con l’Ucraina alla BayArena di Leverkusen con due risultati su tre: difatti in caso di arrivo a pari punti la prima discriminante sarà il maggior numero di punti negli scontri diretti, con l’Italia che può vantare il successo dell’andata per 2-1 a Milano.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, IL CALENDARIO DI ITALIA E UCRAINA

17 ottobre

20.45 Inghilterra-Italia

20-45 Malta-Ucraina

17 novembre

20.45 Italia-Macedonia del Nord

20 novembre

20.45 Ucraina-Italia

Foto: LaPresse