Calcio, forfait di Federico Chiesa: lascia la Nazionale, niente Inghilterra. Zaccagni resta

Proseguono le brutte notizie per il commissario tecnico Luciano Spalletti. Dopo i forfait da parte di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo per le questioni legate alle scommesse illegali, il tecnico ex Napoli dovrà fare a meno per le due sfide di qualificazione agli Europei contro Malta e Inghilterra anche di Federico Chiesa.

L’esterno è tornato alla Juventus a causa di un fastidio all’adduttore: secondo ciò che è stato riportato dal sito ufficiale della FIGC, il figlio d’arte non sarebbe in grado di recuperare per la sfida di martedì di Wembley.

Fastidio all’adduttore che non aveva permesso a Chiesa anche a settembre di vestire la maglia azzurra: per lo stesso motivo lasciò il ritiro e saltò le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, salvo poi scendere regolarmente in campo il sabato successivo con la maglia della Juventus della partita contro la Lazio ed entrando nel tabellino dei marcatori.

Per quanto riguarda invece Mattia Zaccagni, l’esterno della Lazio rimarrà insieme al gruppo, ma non partirà per Bari e quindi non sarà della partita contro Malta: rimarrà al centro tecnico federale di Coverciano per lavorare con lo staff specializzato dopo il trauma distorsivo accusato domenica scorsa nella partita contro l’Atalanta. Ricordiamo che al gruppo si è unito questa mattina Stephan El Shaarawy, convocato “in corsa” dal CT.

Foto: Lapresse