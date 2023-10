Calcio, arrivano i primi pass per gli Europei: dentro Francia, Belgio e Portogallo

In archivio la prima tornata di partite valide per le qualificazioni agli Europei 2024 di scena in Germania, che conosce le prime tre qualificate oltre i padroni di casa.

Il big match di oggi era sicuramente quello tra Olanda e Francia alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam: sono i transalpini a prevalere per 2-1, ringraziando la doppietta di Mbappé tra il 7′ ed il 53′ e staccando il biglietto per la Germania, il gol di Hartman serve solo a rendere i minuti finali più interessanti. Con il ko degli oranges ne approfitta la Grecia, che pasa ora al secondo posto grazie al 2-0 in casa dell’Irlanda con i gol di Giakoumakis e Masouras, gli ellenici sono a 12 punti, tre in più degli olandesi che hanno però una partita in meno.

Nel gruppo F il Belgio si prende la testa del girone battendo l’Austria nello scontro diretto assicurandosi un posto agli Europei. Sembra tutto facile per le Furie Rosse di Domenico Tedesco, che al 58′ sono in vantaggio di tre reti con la doppiette di Lukebakio ed il gol di Lukaku, ma nel finale gli austriaci rendono viva la sfida con Laimer e Sabitzer, approfittando anche dell’espulsione di Onana, ma non basta. Belgio che bola a 16 punti, staccando l’Austra a 13, nell’altra partita del girone prima vittoria dell’Azerbaigian che supera 2-0 l’Estonia fanalino di coda.

Nel girone J continua la marcia del Portogallo, che con il 3-2 sulla Slovacchia ottiene la settima vittoria consecutiva e prenota un posto per gli Europei. Sugli scudi Cristiano Ronaldo con una doppietta e Ramos a fare da contorno, inutili i gol di Hancko e Lobotka per gli ospiti che rimangono però al secondo posto con una partita ancora da disputare. Il Lussemburgo fallisce difatti l’aggancio pareggiando per 1-1 con l’Islanda, nell’ultimo match Rahmanovic e Stevanovic regalano ancora una chance alla Bosnia-Erzegovina che si impone 2-0 sul Liechtenstein.

Foto: LaPresse