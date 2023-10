Calcio a 5, vittorie di Olimpus Roma e di Ecocity Genzano nella seconda giornata di Serie A

Calato il sipario sui quattro match del sabato del secondo turno della Regular Season della Serie A di calcio a 5 2023-2024. Partite di alto livello in cui Olimpus Roma ed Ecocity Genzano si sono imposte, raggiungendo a punteggio pieno la Feldi Eboli, vittoriosa contro l’Italservice Pesaro negli anticipi del venerdì.

Al PalaOlgiata il derby tra Olimpus e Ciampino Futsal ha sorriso agli uomini di Daniele D’Orto, a segno con Luizinho, Dimas e Cutrupi. Per gli ospiti in rete Salla. Genzano che invece ha sbancato al PalaFerraro di Cosenza contro la Pirossigeno. 4-1 per la formazione di Angelini, con Stefanno Mammarella tra i marcatori, oltre a Fantecele, Caruso e Lo Cicero. Per i padroni di casa il gol è stato firmato da Fanelli.

A Mantova pareggio tra Saviatesta e Fortitudo Pomezia. Raubo si è messo in evidenza con una doppietta per la Fortitudo, ma Cabeca ha risposto allo stesso modo per i padroni di casa. A conclusione, al PalaMalè di Viterbo, successo dell’Active Network 4-2 contro la Came: Igo, Lepadatu, Curri e Lamedica hanno scritto i loro nomi sul tabellino. La realizzazioni dei veneti sono state siglate da Del Gaudio e Sacon.

Foto: Shutterstock