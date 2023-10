Borussia Dortmund-Milan si vede su Canale 5? C’è la diretta tv gratis e in chiaro per la Champions League? Programma e canale esatto

La Champions League conclude oggi il suo secondo turno. Dopo il successo dell’Inter con il Benfica ed il ko del Napoli con il Real Madrid, è tempo delle altre due italiane; spicca il Milan, che sarà impegnato in Germania in casa del Borussia Dortmund in una sfida all’ultimo sangue per un posto al sole nel gruppo F.

Sin dal sorteggio si era inteso che il gruppo dei rossoneri sarebbe stato difficile, forse il più difficile della massima competizione europea, con la presenza di Newcastle e Paris Saint-Germain. Sia per i rossoneri che per i tedeschi quella di oggi è una partita possibilmente cruciale: la squadra di Pioli terrebbe vive le chance di qualificazione con un pari, mentre quella di Edin Terzic è obbligata al successo dopo il ko con il PSG di due settimane fa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO BORUSSIA DORTMUND-MILAN (4 OTTOBRE)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 – Borussia Dortmund-Milan – Diretta streaming su Amazon Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA BORUSSIA DORTMUND-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

