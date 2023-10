Biathlon: azzurri a lavoro tra Obertillach e Ramsau in Austria

La stagione invernale si avvicina velocemente. Le temperature sono ancora molto più vicine a quelle estive, ma ormai i calendari di Coppa del Mondo sono alle porte. Anche gli azzurri del biathlon vanno a caccia della migliore condizione.

Allenamenti sia per la nazionale Elite che per quella Milano-Cortina 2026 (due team separati per tutti i migliori azzurri della disciplina) in terra austriaca.

Didier Bionaz, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel e Elia Zeni saranno dal 12 al 20 ottobre in quel di Obertilliach con i tecnici Fabio Cianciana e Andrea Zattoni.

Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Sara Scattolo, Martina Trabucchi, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi, Lisa Vittozzi e Linda Zingerle invece lavoreranno a Ramsau dal 13 al 21 ottobre.

Foto: Federico Angiolini