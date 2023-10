Beach volley, pericolo cileno per Mol/Sorum, Ahman/Hellvig “pescano” Evans/Budinger. Alle 19.00 inizia la notte dei sedicesimi al Mondiale messicano

Poche sorprese nella notte dedicata ai play-off tra le coppie che avevano chiuso al terzo posto il girone con peggiore quoziente set e punti. Le favorite hanno vinto tutte ed è uscito qualche accoppiamento interessante, soprattutto in campo maschile dove Mol/Sorum troveranno i cileni Grimalt/Grimalt ed Ahman/Hellvig se la vedranno con le mine vaganti statunitensi Evans/Budinger. A proposito di statunitensi, impegno difficile anche per Partain/Benesh, che affronteranno i polacchi Losiak/Zdybek, capaci di tutto nella partita secca.

In campo femminile la sfida più interessante scaturita dai play-off è quella tra le canadesi Pavan/McBain e la coppia statunitense Nuss/Kloth, tra le grandi favorite del torneo iridato. Ana Patricia/Duda, invece, se la vedranno in nottata con le lituane Paulikiene/Raupelyte, che hanno eliminato le giapponesi Ishii/Mizoe, capaci di superare Bianchin/Scampoli nel girone.

La lunga notte azzurra dedicata ai sedicesimi di finale inizierà alle 19.00 con Cottafava/Nicolai che affronteranno gli argentini Capogrosso/Capogrosso. Coppia che si è unita lo scorso anno, quella sudamericana e che al Mondiale fu eliminata da Rossi/Carambula ai sedicesimi di finale. Gli argentini hanno ottenuto il secondo posto al Challenge di Dubai un anno fa e come miglior risultato vantano il nono posto al Challenge di Itapema in questa stagione. Non ci sono precedenti fra le due coppie.

Alle 21.00 in campo scenderanno Marta Menegatti e Valentina Gottardi per un sedicesimo di finale complicato contro il bronzo olimpico di Tokyo, la coppia svizzera composta da Vergè-Deprè/Mader. La coppia svizzera non sta vivendo la sua migliore stagione, anche a causa di un rientro problematico dall’infortunio che ha colpito Mader proprio nella finale per il bronzo al Mondiale di Roma dello scorso anno. Le svizzere hanno come miglior risultato quest’anno i quinti posti di Uberlandia ed Ostrava, ed arrivano da alcuni risultati al di sotto delle aspettative nel World Tour. Un solo precedente tra le due coppie, con la vittoria delle elvetiche al tie break nell’Elite 16 di Ostrava.

All’1.00 sarà la volta delle altre due coppie azzurre. Lupo/Rossi hanno un compito tutt’altro che semplice contro i cubani Alayo/Diaz, come sempre mine vaganti del Mondiale, uno dei pochi appuntamenti internazionali in cui riescono ad essere protagonisti. La coppia cubana un anno fa a Roma fu eliminata ai sedicesimi da Nicolai/Cottafava. Non ci sono precedenti tra le due coppie.

Ranghieri/Carambula, invece, dovranno affrontare la coppia cinese Ha Likejiang/Wu Jiaxin, che fino a maggio è stata allenata dall’italiano Matteo Varnier e quest’anno ha fatto un bel salto di qualità. La coppia cinese da un anno a questa parte ha vinto ben quattro Futures (Sohar, Mount Manganui, Coolangatta e Wengzhou) ed è stata terza quest’anno a Lecce. Al Mondiale i cinesi hanno esordito battendo pedro Solberg/Gouto. Non ci sono precedenti fra le due coppie.

Play-off maschili: Nicolaidis/Carracher (Aus)-Kantor/Zdybek (Pol) 0-2 (17-21, 17-21), Grimalt/Grimalt (Chi)-Peter/Hernan (Ven) 2-0 (21-14, 24-22), McHugh/Burnett (Aus)-Pedrosa/Campos (Por) 2-1 (21-17, 19-21, 15-12), Evans/Budinger (Usa)-Sarabia/Virgen (Mex) 2-0 (24-22, 21-19).

Sedicesimi di finale maschili: 11/10 19.00: Evans/Budinger (Usa)-Åhman/Hellvig (Swe), Losiak/Bryl (Pol)-Mol/Berntsen (Nor), Seidl/Pristauz (Aut)-Pedro Solberg/Guto (Bra), Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Cottafava/Nicolai (Ita). 11/10 20.00: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Aravena/Droguett (Chi), Hörl/Horst (Aut)-Ehlers/Wickler (Ger), Evandro/Arthur (Bra)-Vitor Felipe/Renato (Bra), Mol/Sørum (Nor)-Grimalt/Grimalt (Chi). 12/10 1.00: Popov/Reznik (Ukr)-Immers/Van De Velde (Ned), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Ranghieri/Carambula (Ita), Schachter/Dearing (Can)-Hodges/Schubert (Aus), Alayo/Diaz (Cub)-Lupo/Rossi (Ita). 12/10 2.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Boermans/De Groot (Ned), Partain/Benesh (Usa)-Kantor/Zdybek (Pol), McHugh/Burnett (Aus)-Crabb/Brunner (Usa), Perusic/Schweiner (Cze)-Herrera/Gavira (Esp).

Play-off femminili: Erika/Michelle (Par)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 1-2 (21-18, 17-21, 9-15), Pavan/McBain (Can)-Ariana/Karelys (Ecu) 2-0 (21-13, 21-10). Klinger/Klinger (Aut)-Gutierrez/Flores (Mex) 2-1 (21-18, 19-21, 15-10), Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-0 (21-17, 21-17)

Sedicesimi di finale femminili: 11/10 21.00: Agatha/Rebecca (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger), Muller/Tillmann (Ger)-Liliana/Paula (Esp), Gottardi/Menegatti (Ita)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui), Álvarez/Moreno (Esp)-Stam/Schoon (Ned). 22.00: Pavan/McBain (Can)-Nuss/Kloth (Usa), Tainá/Victoria (Bra)-Carol/Barbara (Bra), Mariafe/Clancy (Aus)-Ittlinger/Borger (Ger), Cannon/Kraft (Usa)-Andressa/Vitoria (Bra). 12/10 3.00: Hermannova/Stochlova (Cze)-Scoles/Flint (Usa), Tina/Anastasija (Lat)-Dong/Wang (Chn), Esmée/Zoé (Sui)-Placette/Richard (Fra), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu), 4.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), Hughes/Cheng (Usa)-Klinger/Klinger (Aut), Ahtiainen/Lahti (Fin)-Melissa/Brandie (Can), Xue/Xia (Chn)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha).

Foto Fivb