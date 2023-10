Beach volley, Mol/Sorum non difenderanno il titolo iridato! Perusic/Schweiner eliminano ai quarti del Mondiale i campioni olimpici

Non ci sarà oro mondiale bis per i norvegesi Mol/Sorum che sono usciti sconfitti nella notte nei quarti di finale del Mondiale di Tlaxcala dai cechi Perusic/Schweiner allenati dall’azzurro Andrea Tomatis che dunque volano in semifinale assieme ai sorprendenti statunitensi Crabb/Brunner, ai campioni europei Ahman/Hellvig e ai polacchi Losiak/Bryl.

In campo femminile non ci sono coppie semifinaliste provenienti dall’Europa. Ci sono due coppie statunitensi, Nuss/Kloth e Hughes/Cheng (che si giocheranno il posto in finale), le brasiliane campionesse in carica Ana Patricia/Duda e le australiane argento olimpico di Tokyo Clancy/Mariafe.

La partita più attesa non ha lesinato emozioni, anche se è mancato per lunghi tratti l’equilibrio. Perusic/Schweiner hanno dominato il primo set vincendo 21-14, Mol/Sorum hanno risposto da par loro nel secondo pareggiando il conto con lo stesso punteggio. C’è stata battaglia nel tie break che i cechi hanno vinto 15-12 e ora in semifinale se la vedranno con gli statunitensi Crabb/Brunner.

Per Trevor Crabb non è la prima volta di una semifinale mondiale perchè ad Amburgo nel 2019 lo statunitense in coppia con Tri Bourne chiuse al quarto posto. A Tlaxcala Crabb, in coppia con Theo Brunner, un passato in Italia da centrale a Ravenna e Verona, ha raggiunto la semifinale battendo ai quarto 2-0 (21-17, 21-14) l’ultima coppia brasiliana rimasta in tabellone, Pedro Solberg/Guto, che come a Roma si fermano ai quarti di finale. Per la terza volta nella storia non ci saranno dunque coppie brasiliane sul podio ad un Mondiale: era capitato nel 2007 a Gstaad e nel 2019 ad Amburgo (dunque seconda volta in tre edizioni e la particolarità è che solo ad Amburgo e Tlaxcala nessuna coppia brasiliana ha raggiunto le semifinali perchè a Gstaad Ricard/Emanuel furono quarti).

Nell’altra semifinale ci saranno i campioni europei Ahman/Hellvig, bravi a togliersi di impiccio in una partita complicatissima contro gli olandesi Bormans/De Groot che li hanno trascinati al tie break ed hanno ceduto dopo 70′ di autentica battaglia. Gli svedesi hanno vinto 32-30 il primo set, poi hanno ceduto 22-24 il secondo e nel tie break, avanti 11-7, si sono fatti avvicinare fino al 13-12 prima di piazzare l’attacco e il muro vincente per il 15-12 conclusivo e ci saranno anche i polacchi Losiak/Bryl che hanno fermato una delle coppie in ascesa del beach volley mondiale, gli statunitensi Partain/Benesh, sconfitti 2-0 (21-19, 21-18).

In campo femminile sarà derby statunitense in semifinale: Nuss/Kloth hanno faticato non poco ad avere ragione con il punteggio di 2-1 (21-17, 19-21, 15-8) delle svizzere Huberli/Brunner e affronteranno Hughes/Cheng che si sono confermate in gran forma travolgendo con un secco 2-0 (21-14, 21-16) le brasiliane Taina/Victoria. Nell’altra semifinale le favorite per la conferma del titolo, le brasiliane Ana Patricia/Duda hanno vinto nettamente 2-0 (21-16, 21-18) la sfida con le olandesi Stam/Schoon e affronteranno in semifinale le australiane Clancy/Mariafe che, zitte zitte, ancora una volta hanno piazzato la zampata da top 4 in una grande manifestazione battendo 2-0 (22-20, 21-16) le canadesi, entrambe medagliate nelle ultime due edizioni del Mondiale, Melissa/Brandie.

Quarti di finale maschili: Partain/Benesh (Usa)-Losiak/Bryl (Pol) 0.2 (19-21, 16-21), Mol/Sørum (Nor)-Perusic/Schweiner (Cze) 1-2 (14-21, 21-14, 12-15), Boermans/De Groot (Ned)-Åhman/Hellvig (Swe) 1-2 (30-32, 24-22, 12-15), Pedro Solberg/Guto (Bra)-Crabb/Brunner (Usa) 0-2 (17-21, 14-21)

Semifinali maschili. 1.00: Losiak/Bryl (Pol)-Åhman/Hellvig (Swe), 3.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Crabb/Brunner (Usa).

Quarti di finale femminili: Hughes/Cheng (Usa)-Tainá/Victoria (Bra) 2-0 (21-14, 21-16), Mariafe/Clancy (Aus)-Melissa/Brandie (Can) 2-0 (22-20, 21-16), Hüberli/Brunner (Sui)-Nuss/Kloth (Usa) 1-2 (17-21, 21-19, 8-15)), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Stam/Schoon (Ned) 2-0 (21-16, 21-8)

Semifinali femminili. 2.00: Hughes/Cheng (Usa)-Nuss/Kloth (Usa), 4.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Mariafe/Clancy (Aus).

Foto Fivb