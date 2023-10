Beach volley, a Calì/Annibalini il derby azzurro di Maiorca. Scampoli/Bianchin in campo nel Challenge di Goa

MAIORCA

Una vittoria nel derby e due sconfitte per le coppie azzurre impegnate nel Future di Maiorca nella prima giornata di gare del tabellone principale. Calì/Annibalini si sono aggiudicate il derby azzurro che valeva l’accesso alla finale del girone (e la certezza della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta) contro Sestini/Ditta. Calì/Annibalini sono partite meglio ed hanno vinto 21-18 un combattuto primo set, la coppia allenata da Thomas Casali ha reagito pareggiando il conto con il punteggio di 21-17 ma nel tie break Calì/Annibalini hanno condotto fin dall’inizio vincendo 15-10. Oggi affronteranno nella finale che vale l’accesso diretto ai quarti la coppia ceca Slukova/Neuschaeferova alle 12.00 , mentre alle 13.00 Sestini/Ditta se la vedranno con le svizzere Lutz/Wandeler per restare nel torneo.

Prima sconfitta dopo i due successi delle qualificazioni, per Frasca/Gradini che hanno perso 2-0 un match combattuto contro le padrone di casa Florian/Munar che si sono aggiudicate con il punteggio di 21-17 il primo set, mentre nel secondo si sono imposte in volata 21-19. La coppia italiana affronterà nella sfida che vale l’accesso agli ottavi la coppia ceca Dostalova/Brinkova.

Semifinali gironi. Pool A: Bentele/Lutz (Sui)-Grima/Bisbe (Esp) 2-0 (21-12, 21-10), Kernen/Bossart (Sui)-Triantafyllidi/Matiou (Gre) 1-2 (21-17, 15-21, 13-15). Pool B: Slukova/Neuschaeferova (Cze)-Lutz/Wandeler (Sui) 2-0 (21-8, 21-14), Cali/Annibalini (Ita)-Sestini/Ditta (Ita) 2-1 (21-18, 17-21, 15-10). Pool C: Remmelg/Hollas (Est)-Cools/Vd Vonder (Bel) 2-1 (21-9, 16-21, 15-12), Szewczyk/Duval (Fra)-Uhl/Schürholz (Ger) 1-2 (22-24, 21-11, 12-15). Pool D: Florian/Munar (Esp)-Frasca/Gradini (Ita) 2-0 (21-17, 21-19), Zhu Lingdi/Cao (Chn)-Dostalova/Brinkova (Cze) 2-0 (21-9, 21-17).

Finali primo posto gironi: Bentele/Lutz (Sui)-Triantafyllidi/Matiou (Gre), Slukova/Neuschaeferova (Cze)-Cali/Annibalini (Ita), Remmelg/Hollas (Est)-Uhl/Schürholz (Ger), Florian/Munar (Esp)-Lingdi/Cao (Chn)

Finali terzo posto gironi: Grima/Bisbe (Esp)-Kernen/Bossart (Sui), Lutz/Wandeler (Sui)-Sestini/Ditta (Ita), Cools/Vd Vonder (Bel)-Szewczyk/Duval (Fra), Frasca/Gradini (Ita)-Dostalova/Brinkova (Cze)

GOA

Dopo la giornata di ieri dedicata alle qualificazioni che non ha riservato particolari sorprese, scattano oggi le sfide del tabellone principale del Challenge di Goa in India al quale è iscritta una sola coppia italiana, Bianchin/Scampoli. Le azzurre debutteranno alle 10.40 per affrontare le lituane Paulikiene/Raupelyte. Nell’altra sfida del girone di fronte le forti ceche Hermannova/Stochlova e le giapponesi Shiba/Maruyama.

Primo turno qualificazioni maschili: Brozyniak/Janiak (POL)-Bulgacs/Tocs (LAT) 2-0 (21-17, 21-15), Yusuf/Batuhan (TUR)-Pascariuc/Leitner (AUT) 0-2 (18-21, 18-21), Mol/Sunde (NOR)-Benjavs/Miloss (LAT) 2-0 (21-7, 21-18), Selvam/Thiyagarajan (IND)-Krattiger/Breer (SUI) 0-2 (12-21, 11-21), Huerta/Huerta (ESP)-Abela/Gregory (AUS) 2-0 (21-13, 21-14), Li Zhuoxin/Liu (CHN)-Bedritis/Rinkevics (LAT) 0-2 (11-21, 9-21), Cattet/Barthelemy (FRA)-Cory/Caldwell (USA) 2-0 (21-19, 21-19), Gottsu/Takahashi (JPN)-Plavins/Fokerots (LAT) 0-2 (19-21, 14-21), Ravi/Barath (IND)-Gabriel/Felipe Alves (BRA) 0-2 (14-21, 16-21), Seiser/Grössig (AUT)-Vaught/McKienzie (USA) 2-0 (21-16, 21-11), Mermer/Urlu (TUR)-Surin/Dunwinit (THA) 2-0 (21-13, 21-14)

Secondo turno qualificazioni maschili: Krattiger/Breer (SUI)-Huerta/Huerta (ESP) 2-1 (21-19, 21-23, 15-12), Seidl/Pristauz (AUT)-Bedritis/Rinkevics (LAT) 2-0 (21-13, 21-17), Cattet/Barthelemy (FRA)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 2-1 (21-18, 19-21, 15-13), Heidrich/Dillier (SUI)-Plavins/Fokerots (LAT) 2-1 (21-19, 22-24, 15-4), Seiser/Grössig (AUT)-Gabriel/Felipe Alves (BRA) 2-1 (17-21, 21-19, 15-13), Pfretzschner/Winter (GER)-Mermer/Urlu (TUR) 2-1 (17-21, 21-15, 21-15). Mol/Sunde (NOR)-Pascariuc/Leitner (AUT) 0-2 (18-21, 15-21), Brozyniak/Janiak (POL)-Wang/Li (Chn) 2-0 (21-18, 21-12)

Semifinali gironi maschili. Pool F: Pedrosa/Campos (POR)-Krattiger/Breer (SUI), Rama/Nitin (IND)-Schalk/Bourne (USA). Pool E: Stankevicius/Knasas (LTU)-Bassereau/Lyneel (FRA), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-Seiser/Grössig (AUT). Pool D: Evans/Budinger (USA)-Heidrich/Dillier (SUI), Hodges/Schubert (AUS)-Pascariuc./Leitner (AUT). Pool C: Canet/Rotar (FRA)-Seidl/Pristauz (AUT), Herrera/Gavira (ESP)-Cattet/Barthelemy (FRA). Pool B: Kantor/Zdybek (POL)-Wang/Li (CHN), Mol/Berntsen (NOR)-Pithak/Poravid (THA). Pool A: Bello/Bello (ENG)-Pfretzschner./Winter (GER), Horl/Horst (AUT)-Brozyniak/Janiak (POL).

Primo turno qualificazioni femminilI. Motomura/Sakai (JPN)-Sakurako/Sakura (JPN) 0-2 (17-21, 12-21), Dvorníková/Pospisilova (CZE)-Kavipriya/Vishnu (IND) 2-0 (forfeit team B), Deepika/Pavithra (IND)-Turner/Van Winkle (USA) 0-2 (7-21, 5-21), Ren/Non (JPN)-Shirahata/Nayu (JPN) 2-0 (21-12, 21-14), Rigobert/Bonne (MRI)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 0-2 (13-21, 11-21), Ēbere/Konstantinova (LAT)-Adamcikova/Zolnercikova (CZE) 2-1 (21-16, 19-21, 15-11).

Secondo turno qualificazioni femminili: Carro/Lobato (ESP)-Vasiliauskaite/Kliokmanaite (LTU) 2-1 (21-14, 20-22, 15-9), Friedl/Schützenhöfer (AUT)-Hildreth/Van Gunst (USA) 1-2 (17-21, 21-15, 10-15), Sakurako/Sakura (JPN)-Dunarova/Resova (CZE) 1-2 (14-21, 21-16, 9-15), Dvorníková/Pospisilova (CZE)-Shiba/Maruyama (JPN) 0-2 (19-21, 18-21), Vieira/Chamereau (FRA)-Turner/Van Winkle (USA) 2-1 (17-21, 21-15, 15-12), Ren/Non (JPN)-Sinisalo/Parkkinen (FIN) 2-1 (10-21, 21-19, 17-15), Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 0-2 (10-21, 11-21), Liliana/Paula (ESP)-Ēbere/Konstantinova (LAT) 2-0 (21-12, 21-14)

Semifinali gironi femminili. Pool F: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Dunarova/Resova (CZE), Sasikala/Kanimozhi (IND)-Vieira/Chamereau (FRA). Pool E: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Bianchin/Scampoli (ITA), Hermannova/Stochlova (CZE)-Shiba/Maruyama (JPN). Pool D: Ahtiainen/Lahti (FIN)-Körtzinger/Kunst (GER), Alvarez/Moreno (ESP)-Carro/Lobato (ESP). Pool C: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Kotnik/Lovsin (SLO), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Hildreth/Van Gunst (USA). Pool B: Liliana/Paula (ESP)-Davidova/Baieva (UKR), Placette/Richard (FRA)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR). Pool A: Ittlinger/Borger (GER)-Zeng/Lin (CHN), Agatha/Rebecca (BRA)-Ren/Non (JPN).

