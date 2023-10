Consigli Fantacalcio (partite 21-23 ottobre): chi schierare, chi escludere, possibili gol e bonus

Cari amici Fantallenatori, si torna finalmente in campo! Dopo la pausa dedicata alle nazionali, si torna in azione con la nona giornata della Serie A 2023-2024 e, di conseguenza, anche con il Fantacalcio. Si annuncia un turno quanto mai importante sotto molti punti di vista. Assenze, giocatori fondamentali e da evitare. Andiamo a conoscere chi schierare e chi lasciare in panchina.

PORTIERI

Gli estremi difensori che potrebbero vivere un turno tranquillo potrebbero essere Musso in Atalanta-Genoa, Skorupski in Bologna-Frosinone, Ochoa in Salernitana-Cagliari e Terracciano in Fiorentina-Empoli. Da evitare proprio Berisha al Franchi, quindi Montipò contro il Napoli e Szczesny a San Siro contro il Milan che proporrà Sportiello e non Maignan.

DIFENSORI

Per un voto sopra la sufficienza si può pensare ai blocchi di Inter, Napoli, Milan, Roma e Atalanta. Per qualche bonus attenzione alle frecce nerazzurre Dimarco e Dumfries, a Ostigard del Napoli, Bijol dell’Udinese e Quarta della Fiorentina. Chi evitare? Tutta la difesa dell’Empoli che rischia grosso in casa dei viola, il reparto della Juventus (privo di Danilo), quindi quello del Sassuolo (in casa contro la Lazio) e quello del Genoa in casa dell’Atalanta.

CENTROCAMPISTI

L’assenza di Koopmeiners priva i fantallenatori di uno dei migliori portatori di bonus. Per cui meglio puntare su Zielinski in Verona-Napoli, Barella e Frattesi in Torino-Inter, quindi Zaccagni in Sassuolo-Lazio. In Roma-Monza assolutamente da schierare Aouar e Colpani, quindi Orsolini e Fergusono in Bologna-Frosinone. Immancabile Candreva in Salernitana-Cagliari, Pasalic e De Ketelaere in Atalanta-Genoa, assieme a Gudmundson e Malinovskyi, quindi Lovric e Pereyra in Udinese-Lecce, senza dimenticare tutto il reparto della Fiorentina e Reijnders e Pulisic in Milan-Juventus. Da evitare? Locatelli, McKennie e Rabiot contro i rossoneri, quindi i blocchi di Empoli, Frosinone, Verona e Torino.

ATTACCANTI

Anche in questo reparto le defezioni importanti non mancheranno, Osimhen su tutti. Sicuri titolari Giroud e Leao contro la Juventus, quindi Simeone per il gol dell’ex a Verona con il suo Napoli (assieme a Kvaratskhelia), quindi Lautaro Martinez imprescindibile come Lukaku in Roma-Monza. Da consigliare tutto il reparto offensivo della Fiorentina, come Lookman e Retegui in Atalanta-Genoa e Soulè e Zirkzee in Bologna-Frosinone. Chi lasciare in panchina? L’attacco della Juventus potrebbe fare fatica a San Siro, come il reparto di Verona, Torino e Monza. Meglio non puntare troppo su Cagliari e Empoli.

