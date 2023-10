Basket: Nikola Mirotic entra nella top 10 dei migliori marcatori di Eurolega

Traguardo importante raggiunto ieri sera da Nikola Mirotic. Pur nella netta sconfitta dell’Olimpia Milano a Madrid contro il Real, il lungo montenegrino, ma che da una vita gioca nella Nazionale spagnola, è infatti diventato uno dei migliori dieci marcatori della storia dell’Eurolega (o almeno, la storia dalla stagione 2000-2001 in avanti, con il burrascoso “passaggio” FIBA-ECA).

Mirotic, nella serata di ieri, è stato autore di 13 punti con 6 rimbalzi e 2 palle rubate, risultando uno dei migliori dell’EA7 Emporio Armani di Ettore Messina. Questo ha portato il suo conto punti a quota 3242, con prospettive di migliorare ancora.

Quella in corso è quasi una corsa e lotta a tre per arrivare prima al settimo posto, con Georgios Printezis che, essendosi ritirato, non può più migliorare i propri 3599 punti. Dietro di lui ci sono Jan Vesely, attualmente al Barcellona, con 3398, Kostas Sloukas, al Panathinaikos dopo tre distinti passaggi all’Olympiacos, con 3289 e appunto Mirotic.

Leader di questa classifica è Vassilis Spanoulis, che ha chiuso la propria carriera con 4455. Lo può raggiungere (ma non sarà facile) Nando De Colo: il funambolico francese, oggi all’ASVEL, si trova a 4278 con Juan Carlos Navarro a 4152. Prossimo a superare quota 4000 anche Mike James (3976 per l’esattezza), poi ci sono Sergio Llull e Sergio Rodriguez a 3733 e 3645.

