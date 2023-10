Basket: Milano sconfigge Reggio Emilia e torna al successo in Serie A, Venezia fa 3 su 3

È iniziata oggi la terza giornata della Serie A 2023/2024 di basket. Tra il tardo pomeriggio e la serata si sono disputate quattro sfide e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 79-68 (9-18, 25-9, 26-18, 19-23)

Milano batte Reggio Emilia per 79-68 e torna al successo dopo le due sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega. A cominciare meglio è a sorpresa la squadra emiliana, che grazie al contributo di diversi giocatori, e complice la scarsa incisività offensiva dei ragazzi di Ettore Messina, riesce a chiudere il primo quarto avanti addirittura di 9 (9-18). Per Milano sembra l’inizio di un nuovo incubo, e invece arriva la reazione immediata: Mirotic suona la carica con le sue giocate e permette di tornare sotto (22-23), poi i meneghini mettono la freccia e con un parziale di 12-4 volano sul +7 (34-27) prima dell’intervallo.

Dopo la pausa lunga Milano rientra in campo con grande determinazione e, grazie al duo Pangos-Poythress, sale addirittura sul +16 a metà terzo quarto (52-36). Reggio Emilia accusa il colpo e non reagisce, e la conseguenza è il 60-45 dopo 30′. La squadra di casa comincia così l’ultimo periodo con un buon gap e riesce poi a gestire senza troppi problemi il vantaggio fino al 79-68 finale. Grazie a questo successo Milano sale a quattro punti in classifica.

TOP SCORER

MILANO: Tonut 16, Poythress 14, Mirotic 12

REGGIO EMILIA: Weber 16, Galloway 11, Hervey 10

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – NUTRIBULLET TREVISO BASKET 80-76 (15-15, 21-19, 21-21, 23-21)

Sassari sconfigge Treviso per 80-76 e ottiene la prima vittoria stagionale in campionato. L’inizio di partita è molto equilibrato: da una parte sono subito attivi Tyree e Gombauld, dall’altra rispondono colpo su colpo Harrison e Bowman e si arriva alla fine del primo quarto con il punteggio sul 15 pari. Il secondo periodo si apre con la tripla di Treier, poi Sassari cerca di prendere il largo, senza però riuscirci. Gli ospiti infatti sono molto attenti e rimangono attaccati agli avversari fino al 36-34 di fine primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora una volta la squadra di casa che prova a prendere il largo (45-37), ma anche in questo caso il gruppo di Francesco Vitucci rimane concentrato e spegne sul nascere il tentativo di fuga con il trio Young-Booker-Allen (46-45). La partita prosegue poi praticamente punto a punto e si arriva alla fine del terzo quarto con il tabellino che dice 57-55. La contesa si sposta così all’ultimo periodo e qui l’equilibrio non si spezza fino a quando Tyree alza il ritmo e trascina i compagni sul +6 (76-70) a 1’12” dalla fine. Con pochissimo tempo a disposizione, Treviso prova a reagire in extremis, ma la rimonta termina sul 76-75. Poi Diop e Cappelletti non sbagliano dalla lunetta e consentono a Sassari di chiudere con il +4 (80-76).

TOP SCORER

SASSARI: Tyree 18, Gombauld 13, Diop 11

TREVISO: Bowman 18, Booker 14, Mezzanotte 9, Scandiuzzi 9

HAPPY CASA BRINDISI – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 68-81 (15-24, 15-18, 18-18, 20-21)

Primo successo in campionato anche per Pesaro, che vince a Brindisi per 68-81. Dopo un inizio di studio (6-7), il gruppo di Maurizio Buscaglia alza decisamente il ritmo e con il trio Bamforth-Bluiett-Tambone prende un bel margine di vantaggio prima della fine del primo quarto (15-24). I ragazzi di Fabio Corbani provano a restare attaccati agli avversari con qualche buona giocata, e per alcuni minuti ci riescono anche, ma sul finire di primo tempo Tambone infila due triple consecutive che fanno volare i suoi compagni sul +12 (30-42).

Dopo la pausa Brindisi torna sul parquet con grinta e riesce ad accorciare incredibilmente fino al -4 (43-47) grazie soprattutto al contributo di Laszewski e Riisma. Da lì in poi però la spinta offensiva diventa sempre meno efficace e Pesaro ne approfitta per riprendere il largo prima della fine del terzo periodo (48-60). È il colpo del definitivo ko per Brindisi: nell’ultimo quarto i ragazzi di Corbani non hanno più le forze mentali per rispondere e Pesaro controlla senza problemi fino all’81-69 finale.

BRINDISI: Morris 16, Laquintana 7, Laszewski 7, Kyzlink 7

PESARO: Bamforth 21, Bluiett 16, Tambone

UMANA REYER VENEZIA – VANOLI BASKET CREMONA 79-76 (28-19, 15-14, 14-22, 22-21)

La Reyer Venezia supera anche Cremona (79-76) e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno. Nei primi minuti della partita c’è grande equilibrio, poi Venezia cambia ritmo e, grazie soprattutto alle giocate di Andrea De Nicolao, si porta sul +9 prima della fine del primo quarto (28-19). A inizio secondo periodo non arriva la reazione degli ospiti e la Reyer ne approfitta per andare sul +12 con la coppia Tessitori-Brown Jr. (36-24). Il quarto prosegue poi senza altri strappi e si arriva alla fine del primo tempo con la squadra veneta avanti di 10 (43-33).

L’intervallo fa bene a Cremona, che rientra in campo con più determinazione e riesce subito ad accorciare con due punti di McCullough e la tripla di Denegri (45-38). A questo punto la squadra di casa cerca un nuovo allungo, ma stavolta gli ospiti reagiscono prontamente e con la coppia Zegarowski-Golden agguantano clamorosamente la parità sul 53 pari. Da qui si prosegue punto a punto per tutta la fine del terzo periodo e per la prima parte dell’ultimo quarto (66-64), poi quattro liberi di Tucker permettono alla Reyer di salire sul +6 (70-64). È l’allungo decisivo: Cremona prova a più riprese a rientrare nel finale di partita, ma non ci riesce e il match termina dunque con la vittoria di Venezia per 79-76.

TOP SCORER

VENEZIA: Simms 17, Brown Jr. 15, Tucker 12

CREMONA: Zegarowski 21, Mccullough 13, Golden 11

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A DI BASKET

Venezia 6

Virtus Bologna 4 *

Brescia 4 *

Napoli 4 *

Trento 4 *

Milano 4

Reggio Emilia 4

Tortona 2 *

Varese 2 *

Pesaro 2

Sassari 2

Pistoia 0 *

Scafati 0 *

Treviso 0

Brindisi 0

*Una partita in meno

